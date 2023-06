El Trece inestable: ¿Programa estrella cambia de horario?

“No podría solamente ir a hacerlo e irme a mi casa. Me gusta estar en el armado y me voy dando cuenta de lo que siento que necesito o cambios que se le pueden agregar. Me gusta estar en el detalle y en el teatro me pasa también". Añadió la presentadora.

image.png

Es así, que los productores se embarcan en una astuta táctica para elevar la audiencia. Donde el programa de la talentosa bailarina se renueva con emocionantes atracciones: “Hoy, juego nuevo en ‘Bienvenidos a Bordo’. ¿Les gustan los crucigramas?”, expresó hace tan solo unos días Laurita Fernández en sus redes sociales.

Situación que llamó la atención de la cuenta “Foro Medios”, la cual hizo una breve observación sobre esta inesperada estrategia y agregó: "En busca de mejorar sus números, esta tarde, en ‘Bienvenidos a Bordo’, estrenaron juego nuevo (‘El crucigrama’)". "Durante todo este juego, el programa se mantuvo arriba de los 3 puntos de rating".

image.png

Con la finalidad primordial de elevar los niveles de audiencia y garantizar una plataforma para cada uno de los programas, El Trece se sumerge en un dinámico proceso de evolución motivado incansablemente por reconquistar a sus telespectadores.

