El Pollo Vignolo da portazo a Sottile: "Tiene cara de culo"

image.png La mesa de Vignolo.

Para Azzaro, la ecuación es simple. Sottile es al único que no se lo ve en otros programas. Siempre con Vignolo. Por eso, cuando se le cae la oportunidad de ir al Mundial, decide no ir a la mesa que se armó en Argentina para hablar sobre Qatar 2022. Y esto no gustó para nada. Debido a esto, comenzaron a inquietarse los compañeros. Ellos decidieron callarse, por más que no fueran al mundial, y seguir trabajando , pese a los inconvenientes.

Un futuro incierto para el Pocho Sottile

Por ende, el futuro laboral del Pocho quedó flotando. No se sabe dónde va a ir. Azzaro anima a que quizás lo ubiquen en Star Plus o Fox que es aliado de Disney, pero es un enorme misterio cuál será su próximo paradero. “En este momento el Cholo Sottile está afuera y no le encuentran lugar. Y Juan Cruz no tiene muchas ganas de salvarlo”.

“El Pollo VIgnolo tiene su propio club, el Club Pacífico. Y Sotile tiene a su hijo jugando en Jorge Newbery, pero el Pocho Sottile iba a jugar a Pacífico con los amigos de Vignolo cuando estaba todo bien. ¿Qué pasó? Fin del 2022, Vignolo en el Mundial, el equipo Pacífico juega contra Jorge Newbery. Sottile fue a ver a su hijo y festejó los goles del Jorge Newbery. Y ahí muchos amigos de Vignlo, notificados de la mala relación entre Sottile y el Pollo, dijeron que gritó los goles de más. Dijeron que se zarpó.”

image.png El Cholo Sottile.

Para Azzaro, ese fue el momento que dio el batacazo final. A Vignolo no le habría gustado para nada todos esos gestos que, al parecer, habría considerado irrespetuosos. De todas maneras, Azzaro determinó que es difícil imaginarse al Cholo Sottile en la mesa de Closs. Sería imposible que agarren a un soldado herido del Pollo Vignolo. Tiene un panorama difícil, más allá de su alto perfil, al incluso llegar a dirigir Olé.

Azzaro cerró fuerte, eso sí:

“Es otro de los marginados por SPN. Pero no solo por Juan Cruz Ávila, sino por su ex amigo Sebastián el Pollo Vignolo.”

--------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Ojo encuestadores: ¿A quién comería votos Fernando Burlando?

Omar Perotti cruzó a Aníbal (y metió a Alberto)

Juicio a la Corte: El FdT consiguió abrir una investigación

Llegó encuesta al Patria con dato preocupante para el FdT