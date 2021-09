El plan de Mirtha Legrand para reunirse con Susana Giménez

Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo. El brote tan fuerte que hubo, me acobardó Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo. El brote tan fuerte que hubo, me acobardó

Finalmente, Mirtha Legrand cedió ante las presiones de las autoridades de El Trece y regresó a la TV en el mes de agosto. Sin embargo, tal como contó Luis Ventura, la diva sigue en negociaciones para continuar en El Trece.

"Si Mirtha Legrand acepta, quiere abrir la temporada con Susana Giménez como invitada especial", añadió Luis Ventura.

Al ser consultado por la insistencia de El Trece en querer contar con Mirtha Legrand en un contexto tan difícil como lo es una pandemia, en donde los adultos mayores están más expuestos al virus, el panelista aseguró que "lo que pasa es que con Juana Viale es un programa, y con Mirtha Legrand es otro por el armado de las mesas, los invitados, por el rating, por las preguntas y las repreguntas que pueden llegar a surgir...".

En ese sentido, el conductor del ciclo Paulo Vilouta pronosticó: "Mirtha Legrand te mete un programa antes de las elecciones. En noviembre, va a hacer un programa bien político".

Mientras tanto, la producción de El Trece se frota las manos pensando en la posibilidad de juntar a las dos divas en uno de los famosos programas de Mirtha Legrand.

¿Qué hará Telefe?