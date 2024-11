El periodista Tato Young fue dado de alta: "Continuará la rehabilitación en su casa"

"Fue un accidente inesperado que sufrió el día de ayer a la tarde, un ACV producto de una aneurisma. Ayer a la noche a última hora fue operado en la Trinidad, salió bien y mejor de lo esperado. Está recuperándose y las próximas 72 horas son cruciales para saber su evolución. Estamos todos rezando por él y por su familia. Esto requiere una observación en las próximas horas”, comentó su compañera María Isabel Sánchez en aquella oportunidad.

Reapareció el periodista Tato Young tras sufrir una aneurisma: "Fue brutal"

Algunos días atrás, el periodista optó por volcarse a su cuenta personal de X para manifestarse y agradecer a las personas que lo acompañaron en el difícil momento.

"Hola. Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican, sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. Quiero contarles algunas cosas. La primera es que la medicina me trajo de vuelta...", comenzó escribiendo.

Hola. Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican, sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. Quiero contarles algunas cosas. La primera es que la medicina me trajo de vuelta... — Tato Young (@eltatoyoung) November 15, 2024

"Pero no sólo los médicos, de los que ya hablaré. También la salud que construí durante mi vida. Y mis hijos, y mi mamá y mis hermanos y mis familiares y mis amigos. Y la suerte. Y el sistema de salud. Y el deseo de muchos y la voluntad de tantos, también la mía", agregó el conductor de Volviendo a casa por Radio Mitre que evitó mencionar a su exesposa y colega Lorena Maciel con quien tuvo tres hijos.

Asimismo sobre el final completó: "En los próximos días iré contando algunas cosas. Y agradeciendo. Sólo les adelanto que la experiencia fue brutal. Toqué la muerte de cerca. Y abracé a la vida en sus formas más diversas, con entregas de amor incomparables. Gracias a todos por este viaje, que recién arranca".

