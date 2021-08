El caño de Pampita: Un debate que divide al feminismo

Después, terminó concluyendo: “Recuerden, no son vagas, no es verdad que el cuerpo puede recomponerse así después de ser madre, no es un valor volver al trabajo enseguida, no sos una fracasada, dejada, o abandonada por sentirse exhausta después de parir”.

Muchas personas se mostraron de acuerdo con este postura, haciendo hincapié que lo que Pampita está mostrando es una imagen irreal y que sólo se puede lograr algo así siendo, ni más ni menos, que Pampita, una figura que trabajó toda su vida con su cuerpo y que tiene un cuerpo de médicos 24/7 a su disposición.

https://twitter.com/barcetiti/status/1425148317139415043 Recuerdo mi cuerpo 15 días después del parto natural, aun hinchado, con dolor por los puntos, con pérdidas, las mamas lastimadas de amamantar, cansada..... y veo eso en la tele y me da bronca, por que eso no es la realidad déjense de joder. — Cintia (@barcetiti) August 10, 2021

Otro de los puntos importantes que se debaten luego del baile de Pampita es el tema de la licencia de la maternidad.

Pampita claramente decidió no tomarla por completo y esto, según explican algunas feministas, podría ser contraproducente y podría jugar en contra para aquellas que realmente lo necesitan.

https://twitter.com/sabriRicardo/status/1425146436065300487 Sin contar tmb del miedo de perder su posición en el trabajo si se toma mucha lisencia!! Horrible lo q muestra para el resto de las mujeres. Me imagino al machirulo diciéndole a la mujer recién parida: mirá Pampita y vos te quejas!! Un espanto todo — Sabrina Ricardo (@sabriRicardo) August 10, 2021

Su cuerpo, su decisión

Del otro lado del feminismo, hay quienes se apoyan en el lema “tu cuerpo, tu decisión” para bancar a Pampita y decir que si ella se sentía en condiciones de hacer un baile del caño, nadie debería impedirlo.

Por otro lado, colegas de ShowMatch como Jimena Barón que se suelen embanderar bajo diferentes causas del feminismo, tambien mostraron su apoyo a Pampita y comentaron en una publicación que se la veía a ella en el caño con un “Te amo”.