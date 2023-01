Correctivo de TN y TyC para Infobae: Ávila no fue figura

Es en esas otras franjas que TN ha sacado ventaja y logrado un promedio anual de 2.16 puntos de rating. Del mismo modo, aunque con sólo 0.05 de diferencia, C5N se quedó con el segundo lugar con 1.58 puntos y dejando tercero a LN+ con 1.53.

image.png El Grupo Clarín también triunfó con su cobertura mundialista.

Otro dato no menor, alejado de lo que es el rating, es el fracaso de LN+ en lo que respecta a su línea editorial. Mientras que TN dominó con su tendencia más cercana a Horacio Rodríguez Larreta, el canal del diario, del que se presume que Mauricio Macri posee parte del paquete accionario, se vio perjudicado puesto que el ex mandatario aseguró que no jugará en 2023.

Por otro lado, si bien no fue destacado por Infobae, es imposible negar el poderío de ESPN en materia de periodismo deportivo. Su liderazgo se repite mes a mes, sobre todo debido a la amplia variedad de eventos y competencias que transmite. Sin embargo, su cobertura mundialista fue muy pobre y, nuevamente, fue superado por el Grupo Clarín.

Durante noviembre, TyC Sports resultó el canal más visto en el cable, con un promedio mensual de 3 puntos de rating. Por su parte, la cadena deportiva estadounidense sólo llegó a 0.89. Lo cierto es que, pese que ESPN apostó a los ciclos de debate y a la presencia de ex figuras de la Selección Argentina, como Sergio Kun Agüero, como invitados, el no transmitir los encuentros de la Copa del Mundo hizo imposible que compita.

