Beto Casella y Nancy Pazos no sueltan: La guerra continuó en los Martín Fierro

Lo único que dije fue algo que, evidentemente, le dolió porque sino no hubiera contestado. Él fue realmente un mal jefe y un mal compañero. Además, le cuida los intereses al canal, más que su propio bolsillo

"Porque, ahora lo que se está discutiendo en la indemnización de una mina que fue echada. Él que siempre estuvo del lado de los laburantes, ahora parece que está del lado de la patronal", sentenció.

Beto Casella se hartó y sepultó a Nancy Pazos/Elizabeth Vernaci: "No te hagas la sorora"

Luego de que Nancy Pazos y Elizabeth Vernaci apuntaran contra Beto Casella y la producción de Bendita TV por la salida de Tamara Pettinato del ciclo, el conductor aprovechó algunos minutos de su programa para realizar un potente descargo contra ambas y las liquidó.

“Tenes que ser buena persona en el día a día , no te hagas la sorora para los medios y después sos un s@rete en el día a día “

Tanto Pazos como Vernaci vincularon la desvinculación de la panelista del programa con el patriarcado y el machismo, además de condenar la manera en la que Casella manejó la situación.

"Salieron a decir que le daban una semana para cuidarla, pero en realidad lo que estaban cuidando era el programa. Hermano, hacete cargo. No quiera aparecer como el mejor compañero porque no lo fuiste. Beto cruzó todos los límites el viernes, cuando le termina preguntando algo que no tenía ningún sentido más que el morbo", afirmó la conductora de Radio 10.

En la misma línea, su par la 101.5 sostuvo: "No fue cuidada. Todo el día están vapuleándola. He escuchado cosas horrorosas. Esta situación donde solamente la culpable es Tamara ¿Este país en qué se convirtió? ¿En una caza de brujas? ¿En una caza de minas que eligen con quién cogen y no piden disculpas? Cuánto atrasa".

En este marco, en la emisión de anoche el presentador les salió al cruce a ambas. "En general hay mucho apoyo de los colegas, tanto hombres como mujeres. Hay dos o tres personas que fueron un poquito virulentas", introdujo.

"Han metido el machismo en el medio, la cosa de la sororidad. Los que salgan a hacer una defensa desde el feminismo y la sororidad, que tengan el culo limpito. Porque si salís a atacarme a mí o a este grupo", agregó molesto.

"Gente que pide la cabeza de compañeros. O como Nancy Pazos, que dice 'Cómo esta piba que se dedica a espectáculos va a presentar un informe de la guerra', considerándola menos. O que insultó gravemente al padre de Analía Franchín., cosas que salieron al aire y otras que no", sentenció el conductor.

"O conductoras que son el terror de los productores y las productoras", disparó en referencia a Vernaci. Y agregó: "Tenés que ser buena persona en el día a día. No te hagas la sorora para los medios en temas como este y después sos un sorete en el día a día".

Y les advirtió: "Fijate con qué palabras salís y a quién te referís porque cuando se refieren a mí, si tenés la cola limpia como yo, podemos hablar y vemos, pero desde el machismo. No entiendo cómo entra acá. Quizá no me da la cabeza a mí...".

