Ángel de Brito liquidó a Socios del Espectáculo y Laura Ubfal

"Hacen tan mal su trabajo que no me vinieron a preguntar, si no yo les hubiese contestado", exclamó con indignación De Brito, y Argenta volvió a pincharlo: "La fueron a buscar a Laura Ubfal para que opine del tema". "¿Laura Ubfal, la que decía que (Adrián) Pallares era un mal marido? (...) Los dos se olvidan, porque de caraduras está lleno todo esto", sentenció el presentador.

Unos instantes después, De Brito volvió a arremeter contra Ubfal luego de que asegurara que, en un intento por aprovechar la tensión, la periodista quiso tentar a Sposato, quien no aceptó la oferta.

"Le ofrecieron tres con cincuenta porque el programa de Ubfal está hecho con $5, como todos. Se nota al aire", disparó De Brito, ante lo que Argenta sumó que la panelista de espectáculos afirmó que la negativa del cronista le terminó resultando de utilidad para renegociar otros contratos. Esto provocó un nuevo estallido del conductor:

Siempre chota. ¿Por qué no se ocupa del 0.8 (de rating) que está haciendo que (Susana) Roccasalvo la pasa por encima? Y que te pase Roccasalvo por encima... preocupante Siempre chota. ¿Por qué no se ocupa del 0.8 (de rating) que está haciendo que (Susana) Roccasalvo la pasa por encima? Y que te pase Roccasalvo por encima... preocupante

"No llega al verano", concluyó un picantísimo De Brito.

Ángel de Brito coquetea con Telefe: "Charlemos en privado"

Las críticas de Ángel de Brito a América TV por algunos de sus manejos se han vuelto recurrentes y esto despertó los rumores de que el conductor de LAM podría emigrar a otro canal. En este marco, en la velada de ayer (lunes 9/9) en los Martín Fierro el periodista de espectáculos se dio el lujo de coquetear con Telefe.

Durante una entrevista en vivo para el envío de streaming de Telefe, Lucila La Tora Villar encaró a De Brito y le planteó, sin rodeos: "El otro día salió una nota en la que dijiste que si no te dejaban hablar de Gran Hermano te ibas de América, ¿tenés ganas de irte?". Esta pregunta dejó al conductor momentáneamente sin palabras, pero luego respondió: "Si no me dejan hablar, sí".

La entrevistadora, rápida de reflejos, redobló la apuesta: "¿Querés venir a Telefe?". "Bueno, charlemos en privado", respondió picante conductor.

Villar se mostró emocionada por la respuesta y, en ese momento, Pilar Smith irrumpió en la conversación y aseguró respecto a De Brito: "Queremos que venga a Telefe y yo soy una de las grandes promotoras". "Él también quiere venir, yo me enteré que él quiere venir porque tengo informantes", reveló la cronista.

"Trabajé en Telefe cuando vos no habías nacido", le lanzó el presentador de LAM a la notera y, acto seguido, cambió de tema para evitar más preguntas comprometedoras. "El que calla, otorga y en ningún momento me lo negó", analizó Villar ante la respuesta que le dio De Brito.

