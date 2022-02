Alberto Fernández perdió contra la fugaz aparición de Novaresio

image.png Luis Novaresio en el estudio de LN+.

Esto es el kirchnerismo. ¿No me gusta algo? Te mando una carta, o te renuncia Wado de Pedro, o me voy del bloque. Encima esta renuncia me parece mezquina, porque si yo no estoy de acuerdo con esto dejo mi banca, no dejo el cómodo puesto de jefe de bloque Esto es el kirchnerismo. ¿No me gusta algo? Te mando una carta, o te renuncia Wado de Pedro, o me voy del bloque. Encima esta renuncia me parece mezquina, porque si yo no estoy de acuerdo con esto dejo mi banca, no dejo el cómodo puesto de jefe de bloque