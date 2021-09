Medios hegemónicos, estupidez preelectoral y patota FdT

Los políticos viven pendientes de los medios de comunicación porque es más importante parecer que ser. Es más decisivo lo que se dice de ellos que los que ellos hacen.

Ellos completan su estupidez supeditando sus acciones cotidianas a los resultados de las investigaciones de opinión pública que encargan.

La culpa no es de los medios sino de la mediocridad de los líderes políticos, tan precarios que no resisten un cuestionamiento o una opinión diferente.

anibal_fernandez.jpg Medios y periodistas opositores, una especialidad de Aníbal Domingo Fernández que le permitió regresar al gabinete nacional.

La gente

Los medios no son infalibles ni todopoderosos. Una de las exhibiciones más maravillosas de poder la hizo Lionel Brizola junto a Darcy Ribeiro cuando ganaron la Gobernación de Río de Janeiro sin aparecer ni una vez en el diario O Globo ni el canal Rede Globo ni el diario Jornal do Brasil.

Brizola y Darcy tenían un contacto intenso y directo con los electores en aquella temporada y su poder viral era más impactante que el de los medios. En verdad, los medios resultan importantes a medida que los políticos

pierden el contacto directo con los electores,

simulan falsos eventos y

aplican filtros al diálogo con sus electores.

Los medios crecieron cuando los políticos, perezosos, decidieron cerrar sus unidades básicas y ateneos para refugiarse en un estudio de TV. Ahí comenzó la otra parte de la historia: había que lograr que las entrevistas fuesen o superficiales o amigables, y eso lo garantiza la pauta publicitaria visible o invisible.

El gran problema es que si los políticos se circunscriben a los medios, la democracia participativa se sumerge en una banalidad insoportable. Después se preguntan por qué 8 millones de electores faltaron a la cita el domingo 12/11... Y ahora intentan comprar su asistencia el 14/11, prostituirlos, en vez de

escucharlos,

contenerlos y

renovar el pacto social.

Lo que sucede en la Argentina apesta pero la culpa no es de los medios, que además padecen una economía horrible en la que desde 2001 desaparecen los anunciantes privados y el gran publicitario es el Estado, que así intenta condicionarlos.

Aún así el Frente de Todos recibió una paliza memorable tal como le sucedió a Macri en la PASO de 2019.

Cristina Kirchner CFK Los K se asemejan a Donald Trump, quien desde Twitter o la tribuna apuntaba a periodistas o medios.

La democracia

Por algún motivo, Macri entre 2015 y 2019 con C5N, o los Fernández hoy día con LN+ más que con TN, están excesivamente pendientes de lo que se dice de ellos en los medios.

A Macri no le resultó suficiente la genuflexión de Grupo Clarín y de La Nación.

A los Fernández no les resulta suficiente su mapa de medios que comienza en Página/12 y Canal 9 para ir hasta C5N y Radio 10, pasando por una cantidad de radios, webs de noticias y las cadenas estatales Televisión Pública y Radio Pública o Nacional, además de la agencia de noticis Telam.

Pero los medios no son los medios sino que sólo representan a sus sus lectores / oyentes / televidentes / internautas. Los medios tienen detrás ciudadanos que les conceden efímeros liderazgos. Los medios resultan el eje de la democracia participativa por virtud del zapping, esa extraordinaria herramienta que permite elegir.

Los medios deben someterse diariamente al escrutinio de la opinión pública, que privilegia a unos y castiga a otros. Los medios se encuentran sometidos a mayor presión que los políticos, quienes van al banquillo cada 2 años o 4 años.

Cuando los políticos se quejan de los medios en verdad están cuestionando a los ciudadanos que consumen esos medios y le permiten exhibir un liderazgo.

mauricio macri.jpg ¿Qué le pasaba a Mauricio Macri con el ex Grupo Indalo?

La ineficiencia

Mario Ishii no quiere entenderlo como tampoco Mauricio Macri ni CFK.

Sin embargo hay una cuestión más interesante aún: si el Estado es el gran anunciante en la Argentina de economía patética, ¿cómo es que el Estado no ha conseguido construir medios más populares que los que se le oponen?

El gran anunciante no lidera ni la TV ni la radiodifusión ni Internet ni la prensa gráfica (QEPD). O sea que el Estado destina mucho dinero a solventar audiencias muy pequeñas, círculos cerrados, militantes fanatizados.

A menudo sus programaciones son aburridas y en la que los entrevistadores se postran ante el entrevistado, tal como sucedió en la AM 1030 cuando entrevistaron a Máximo Kirchner el domingo 19/09.

A los Kirchner le sucedió cuando destinaban mucho dinero para que Rudy Ulloa Igor se ejercitara en los medios de la Provincia de Santa Cruz.

Ya en el Ejecutivo Nacional armaron una telaraña que iba desde Sergio Szpolski a los hermanos Olmos, López/De Sousa, etc. etc.... pero terminaban quejándose de Grupo Clarín tal como ahora les sucede con LN+. También alentaron la ridícula 'Ley de Medios', desperdiciando la oportunidad de redactar una legislación necesaria.

¿Qué quiere decir ' medios hegemónicos'? Que son los preferidos por la opinión pública.

Ahora bien, ¿cómo es que el Estado aplica tantos recursos y no alcanza sus objetivos? Esto tiene que ver con la ausencia, en general, de todo control de la productividad y falta de auditoría en la eficiencia del gasto público.

Pero el Estado no soporta su fracaso, y entonces Ishii imita a Herminio Iglesias quemando el cajón famoso: “Les pido por favor a los medios que tengan piedad. Son todas pálidas. Un día el pueblo se va a levantar contra los medios, no tengo dudas. No puede ser tanto veneno hacia la población. Tiren una buena, no puede ser pegarle y pegarle al Presidente. Hay que dejarlo gobernar. Tuvimos una pandemia".

Pero podría haber sido Aníbal Fernández u otro funcionario. El Frente de Todos necesita ganar el 14/11 y los medios parecen resultar un obstáculo. Ahora bien, ¿quien afirma que el día de mañana Juntos por el Cambio no tendría una obsesión similar?

La preocupación por los medios y los periodistas y el control de la expresión es directamente proporcional al aislamiento voluntario de los políticos, la pérdida de significado de su tarea y el desprecio por aquellos a quienes deberían servir.

El enojo con los medios y los periodistas es la contracara del control que quisieran sobre la libertad de expresión, el 'autoritarismo en democracia' que sobrevuela el siglo 21.

Por supuesto que mañana saldrán a negarlo y a afirmar que fue un exabrupto de Mario Ishii. Pero resultó que el Presidente de la Nación aplaudía. Justo él que cuando era joven escribía junto a Eduardo Varela Cid ensayos contra la prensa amiga del 'Proceso' y otras condenas al ' colaboracionismo'.

Así comenzó la campaña electoral del FdT en José C. Paz rumbo al 14/11. No es un buen augurio.