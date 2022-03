Si te pasan estas 7 cosas, quizá sea un trastorno del sueño

Dormir: ¿Cómo saber si tienes un trastorno del sueño?

Uno de los trastornos del sueño más comunes es la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS). El sitio especializado Eat This, Not That, consultó con neurólogos sobre los síntomas o señales de la AOS y otros problemas para dormir.

He aquí, parte de lo que dijeron los especialistas y otros datos importantes a tener en cuenta.

Sueño ligero

Las personas con AOS pueden pasar toda la noche en un sueño ligero. De acuerdo con la Dr. Dalia Lorenzo, neuróloga del Miami Neuroscience Institute:

"Desafortunadamente, las personas con apnea del sueño tienen una respiración destructiva: el aire no llega hasta el fondo y los niveles de oxígeno comienzan a disminuir".

Entonces:

Cuando el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno, envía un mensaje para que se despierte. Cuando el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno, envía un mensaje para que se despierte.

Ronquidos

La neuróloga comparte que para diagnosticar la apnea del sueño, entre los síntomas que buscan están los ronquidos fuertes y sobrepeso.

MedlinePlus coincide:

El ronquido fuerte es un síntoma de aviso de AOS. El ronquido fuerte es un síntoma de aviso de AOS.

Y agrega:

"El ronquido es causado por el aire que se escurre a través de la vía respiratoria estrecha o bloqueada. Aunque no todas las personas que roncan sufren apnea del sueño".

Sueño diurno

Otro síntoma de Apnea Obstructiva del Sueño es tener sueño diurno, es decir, las personas que se duermen durante las reuniones o mientras van manejando el carro, por ejemplo.

Dormirse muy rápido

Thomas Hammond, neurólogo del Instituto de Neurociencia Marcus de Baptist Health por, explicó a Eat This, Not That los síntomas de otros problemas de sueño:

Dormirse demasiado rápido es un fenómeno del sueño que generalmente cae en la categoría de narcolepsia. Dormirse demasiado rápido es un fenómeno del sueño que generalmente cae en la categoría de narcolepsia.

Y continúa:

"Los narcolépticos pueden experimentar debilidad repentina y pérdida del tono motor (atonía muscular) donde se desploman al suelo".

Pesadillas crónicas

Generalmente, esta señal ocurre en los trastornos del comportamiento del sueño con movimiento oculares rápidos (REM, por sus siglas en inglés).

"Además del sonambulismo, otro síntoma de un trastorno de conducta REM es experimentar pesadillas crónicas en las que gritas fuerte y/o literalmente huyes de lo que te asusta en tu pesadilla", dice Hammond.

Tener piernas inquietas

El síndrome de las piernas inquietas suele ocurrir en la tarde o en la noche, y aunque son realmente un trastorno del movimiento, algunos creen que puede tratarse también de un síntoma de trastorno del sueño.

Según el Dr. Hammond:

Es una anomalía del movimiento que se define mejor como una sensación o necesidad de mover las piernas cuando intenta descansar. Es una anomalía del movimiento que se define mejor como una sensación o necesidad de mover las piernas cuando intenta descansar.

Asimismo, expertos de la Clínica Mayo indican que el Síndrome de las Piernas Inquietas:

"Puede estar asociado con otra afección más común llamada movimiento periódico de las extremidades durante el sueño, que hace que las piernas se muevan y pateen, posiblemente durante la noche, mientras duermes".

Sonambulismo

El Dr. Hammond explica:

"Mientras dormimos, nuestro tono muscular disminuye (...) y hay muchos interruptores del tronco encefálico en la parte inferior del cerebro que pueden ayudar a controlar el sueño".

Pero:

"Si los interruptores no funcionan correctamente, pueden ocurrir muchas cosas problemáticas. Por ejemplo, si el tono muscular no se apaga, entonces podemos moverse y hacer cosas en nuestros sueños que no deberíamos poder hacer de otra manera, como sonámbulos".