Por qué no deberías tirar la cáscara de banana, según estudio

Sin embargo, a menor cantidad de harina de trigo y más de la fruta, más oscuras y duras resultaron las galletas, posiblemente debido a las altas cantidades de fibra.

Cuando las preparaciones se hicieron con un 7,5% de harina de cáscara de plátano, la textura alcanzó un estado mucho más atractivo.

Si bien el estudio solo analizó las consecuencias de agregar las cáscaras de banana a galletas, los resultados sugieren que también vale la pena considerar su uso en panes, tortas y pastas.

image.png

Estudios previos

No es la primera vez que un estudio propone la utilización de este ingrediente frecuentemente desechado.

El año pasado, por ejemplo, una investigación publicada en el Journal of Pharmaceutical Research International probó agregar la piel de la fruta en tortas y encontró que pigmentaba y fortalecía los valores nutricionales a las preparaciones.

Asimismo, en 2016 investigadores publicaron en Annals of Agricultural Science que al sustituir hasta el 10% de la harina de trigo con harina de cáscara de banana se enriquecía el pan horneado con un mayor contenido de proteínas, carbohidratos y grasas saludables.

También se estudió en relación a otras frutas como el mango, cuya piel también aumentaría las propiedades antioxidantes de panificados y mejora su sabor.

Aunque la evidencia científica es incipiente, varios cocineros y nutricionistas han recomendado el uso de las cáscaras.

Como dijo a The New York Times la autora británica de libros de cocina, Nigella Lawson,“es difícil superar las suposiciones culturales sobre lo que es y lo que no es comestible, y comenzar a comer lo que habitualmente consideramos desperdicio”.

Más contenido en Urgente24:

Sin rating: Daniel Vila hundió a A24 y en LN+ le agradecen

El rating preocupa a Marcelo Tinelli y apela a ShowMatch 2.0

4 restaurantes con vista al río para salir a comer el finde

6 paseos escondidos para visitar en Buenos Aires