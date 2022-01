¿Más de 60? Coma estos alimentos para su memoria y cerebro

Alimentos para el cerebro de un adulto mayor

Es bien conocido que una alimentación saludable, combinada con un estilo de vida activo, ayuda a mantener el cerebro sano a medida que pasan los años.

La Dra. Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de Harvard, chef profesional y autor de "This Is Your Brain on Food", dice a US News Health:

Optimizar nuestra dieta puede contribuir a un estado de ánimo más saludable, un cerebro más saludable y reducir la inflamación. Optimizar nuestra dieta puede contribuir a un estado de ánimo más saludable, un cerebro más saludable y reducir la inflamación.

Y agrega:

También puede ayudar con cualquier inflamación asociada con la neurodegeneración y el envejecimiento del cerebro. También puede ayudar con cualquier inflamación asociada con la neurodegeneración y el envejecimiento del cerebro.

Alimentos para la memoria en adultos mayores

Al asesorar a los pacientes, Naidoo recomienda estos alimentos para un envejecimiento cerebral saludable, según US News Health:

Aceite de oliva virgen extra

“Está relacionado con una baja incidencia de la enfermedad de Alzheimer porque aumenta la autofagia de las células (...) ese es el proceso de nuestra propia limpieza celular”, dice Naidoo.

Seleccione especias

Según la experta, “una magia oculta en el gabinete de nuestra cocina son las especias”. Naidoo recomienda la cúrcuma con una pizca de pimienta negra, canela, azafrán, romero y jengibre.

Realmente se asocian con nutrientes saludables para el cerebro (en términos de) adultos mayores y cómo piensan. Realmente se asocian con nutrientes saludables para el cerebro (en términos de) adultos mayores y cómo piensan.

Pescado para obtener grasas saludables

US News Health indica que "el salmón rojo salvaje, las anchoas y las sardinas son fuentes principales de los ácidos grasos omega-3 llamados EPA y DHA, considerados importantes para la salud del cerebro".

Frutas y verduras arcoíris

Los pimientos rojos y arándanos no solo son más atractivas visualmente, también son ricas en fitonutrientes, fibra e interactúan positivamente con los microbios intestinales. Naidoo agrega:

Estos microbios intestinales son muy importantes para reducir la inflamación en el cuerpo cuando los alimentamos y nutrimos bien. Estos microbios intestinales son muy importantes para reducir la inflamación en el cuerpo cuando los alimentamos y nutrimos bien.

Verduras de hoja verde

Naidoo explica: “La deficiencia de folato se ha asociado con varias afecciones neurológicas (...) Entonces, mejorar el folato tiene un beneficio positivo tanto en el envejecimiento cognitivo como en la salud del cerebro”.

Incluya en su dieta acelgas, las hojas de diente de león, la lechuga romana, la rúcula, la espinaca y otras verduras de hoja verde con vitamina B9 (folato)

Nueces y semillas

"También puede obtener fuentes de omega 3 de origen vegetal, como nueces, semillas de chía y semillas de lino (...) estas pequeñas semillas y nueces se pueden poner encima de una ensalada o mezclarse en un batido”, sugiere Naidoo.

Chocolate natural extra oscuro

“Queremos asegurarnos de que no solo estamos hablando de barras de chocolate cargadas de azúcar”, dice Naidoo. Entonces, ¿Cuál sería el chocolate ideal para el cerebro?

El chocolate negro al 70 % es rico en nutrientes como los flavanoles del cacao y el magnesio. El chocolate negro al 70 % es rico en nutrientes como los flavanoles del cacao y el magnesio.

¿Cómo evitar la pérdida de memoria?

Siga estos consejos útiles para mejorar la memoria todos los días: