Haga esto para calmar sus antojos de azúcar, dice experta

Ahora, si bien el azúcar ayuda a darle al cuerpo la energía que necesita para vivir, cuando se come en exceso puede contribuir a problemas de salud como obesidad, diabetes, Alzheimer, demencia y enfermedades cardíacas.

Entonces, puede considerar limitar su consumo de azúcar o eliminar los antojos de la dieta para tener una mejor calidad de vida. Thompson explica cómo hacerlo, según el sitio Eat This, Not That!:

Dile NO

Sí, como en toda adicción, no hay que moderar sino salirse del problema.

Thompson explica:

Al igual que un nuevo no fumador se vuelve adicto con la primera bocanada, cuando se trata de azúcar , ninguno es más fácil que algunos. Al igual que un nuevo no fumador se vuelve adicto con la primera bocanada, cuando se trata de azúcar , ninguno es más fácil que algunos.

La experta en cerebro recomienda crear una "línea brillante" para el azúcar en la dieta, es decir, un límite claro que simplemente no cruzas.

Lo bueno es que, según Thompson, no deberás renunciar a todo dulce: "El azúcar natural de la fruta fresca está bien: la fibra retarda la digestión y protege el sistema de los picos y choques que se obtienen con los jugos de frutas, los batidos o las frutas secas".

Evite edulcorantes artificiales

De acuerdo con la experta, los edulcorantes en la dieta también mantienen vivos los antojos.

"Nuestras papilas gustativas tienen conexiones directas con los centros adictivos en el cerebro, por lo que activarlos con edulcorantes artificiales (algunos de los cuales son 600 veces más dulces que el azúcar) solo mantiene vivos los antojos.

Además, los edulcorantes artificiales desregulan nuestro microbioma intestinal, lo que lleva a una mala regulación de la glucosa y la insulina".

Resista 2 semanas

Esto dice Thompson:

"La buena noticia es que cada una de las células de las papilas gustativas de nuestra lengua morirá y desaparecerá y será reemplazada por una célula nueva en solo dos semanas.

Entonces, después de dejar el azúcar y dejar de asaltar sus papilas gustativas con dulzura falsa, en solo dos ¡semanas todo lo que comas tendrá un sabor más dulce!".

Más vegetales y proteína en la dieta

Según Thompson: "La necesidad de combustible puede convertirse en antojos; cuando el tanque está lleno, es menos probable que caiga presa de la combinación de hambre, estrés y una señal para un refrigerio cargado de azúcar".

Acá una sugerencia para la dieta:

Si las personas no comentan cuánto estás comiendo (vegetales en particular), ¡No estás comiendo lo suficiente! Si las personas no comentan cuánto estás comiendo (vegetales en particular), ¡No estás comiendo lo suficiente!

Prepare comidas simples

"(Comer comidas sencillas) mantendrá bajos tus antojos, incluso mientras pierdes peso y te vuelves más saludable", dice Thompson.

Y explica: "Se ha comprobado que la comida simple le indica al cerebro que reduzca el punto de ajuste de la adiposidad para que no lo combata con un aluvión hormonal a medida que disminuye su exceso de peso.

De hecho, cuando los investigadores simplificaron las dietas de las personas al extremo, alimentándolas con una, alimentos insípidos para todas sus necesidades calóricas, el peso se derritió y tanto el hambre como los antojos cayeron a cero".