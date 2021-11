Food samaritan o cómo salvar millones de comida en Argentina

Los desechos de la industria alimentaria están asociados con hasta un 10% de los gases de efecto invernadero globales, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El PNUMA dice que el 14% de los alimentos se pierden de la cosecha al comercio minorista (artículos por valor de 400.000 millones de dólares que los consumidores nunca ven)

El 17% de la producción total de alimentos llega al mercado solo para ser desechado por los minoristas, los proveedores de servicios alimentarios y los consumidores.

América latina y el Caribe representa el 6% de las pérdidas mundiales, con 127 millones de toneladas de alimentos al año, que equivalen a 223 kilos anuales per cápita.

Según datos de la Secretaría de Agroindustria, en la Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos anualmente.

De estas, 14,5 millones corresponden a pérdidas (etapas de producción, almacenamiento, transporte y procesamiento) y 1,5 millón a desperdicio (comercialización y consumo).

Aplicaciones de 'Food Samaritans'

En ese contexto, el movimiento de los Food Samaritans o las aplicaciones ayudan a las personas a acumular alimentos y a redistribuirlos antes de que se echen a perder, son cada vez más populares (y necesarias)

Bloomberg detalla la historia de Laura Gaga, quien de día tiene un trabajo de oficina como funcionaria en Londres y, por las noches y los fines de semana, trabaja para reducir el desperdicio de alimentos.

“En una tarde típica de domingo, Gaga, de 41 años, revisa una aplicación llamada Olio para averiguar si su supermercado local o la tienda de sándwiches han enumerado artículos para la recolección gratuita.

Luego, se sube a su auto para reunir hogazas de pan, productos y envolturas que no se espera que se vendan antes de la fecha de caducidad.

Cuando llega a casa, carga los detalles de su paquete en la aplicación para que los vecinos los reclamen.

Veamos entonces, algunas de las aplicaciones para desperdicios de alimentos más usadas y que pueden servir de ejemplo para las naciones:

Olio: Comparte más, desperdicia menos

OLIO conecta a vecinos entre sí y con negocios locales para que la comida y artículos que sobran se puedan compartir en lugar de ser desechados, indica la aplicación.

La APP “está disponible para ser utilizado en cualquier parte del mundo y, hasta ahora, ¡se ha compartido comida con éxito en más de 59 países!”.

En un inicio, Olio había sido creada con el fin de compartir comida, pero posteriormente se le hallaron nuevos usos como aprovecharla para distribuir artículos.

Too Good To Go: Salva comida, ayuda al planeta

“Nuestra misión es inspirar y empoderar a cada persona para tomar medidas contra el desperdicio de alimentos”, indica la aplicación.

En total, 3,7millones de personas en España ya salvan comida con esta aplicación y 12.522 panaderías, supermercados, restaurantes, hoteles (y muchos otros) ya se han unido.

Too Good To Go funciona en Europa, Asia y América del norte. Esta aplicación es muy útil para los supermercados, ya que pueden vender su excedente de productos diario y evitar que caduquen.

Kitche: No lo abandone

Esta aplicación fue lanzada en Reino Unido y ofrece a los usuarios una forma de realizar un seguimiento de lo que hay en el refrigerador.

Los usuarios habituales ahorran 8,2 kilogramos de ser arrojados innecesariamente cada año, dice el portavoz Paul Bursche a Bloomberg.

En la descripción de la aplicación, se especifica que está diseñada para ahorrarle dinero y reducir el desperdicio de alimentos en el hogar. ¿Cómo?

Los usuarios escanean los productos alimenticios recibos de los principales supermercados con un toque de cámara. Importan rápidamente los productos en formato de lista, y la aplicación los clasifica.

La app lleva un registro de los alimentos que tiene en casa, incluso cuando está en movimiento y ofrece consejos útiles sobre el desperdicio de alimentos.

La Red de Bancos de Alimentos en Argentina

En Argentina, además de ser el primer país en tener el Día para promocionar la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos (29 de septiembre) funcionan algunas iniciativas como La red de Bancos de Alimentos en Argentina desde 2003.

Somos una asociación civil sin fines de lucro que agrupa a los Bancos de Alimentos en Argentina.

Pero, ¿Qué son los bancos de alimentos? El sitio oficial de la Red indica que son organizaciones que contribuyen a reducir el hambre, la malnutrición y el desperdicio de alimentos en el país, rescatando alimentos aptos para el consumo, a fin de almacenarlos, clasificarlos y poder distribuirlos, de manera trazable y segura, entre entidades de ayuda comunitaria adheridas a los BdA.

Una manera de participar es siendo voluntario de la red de Bancos de Alimentos. Puedes ingresar al sitio oficial para tener mayor información.