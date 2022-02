Estos alimentos aumentan su riesgo de Alzheimer en secreto

¿Qué alimentos afectan la memoria?

El sitio especializado Eat This, Not That! ha consultado con las doctoras Christine Bishara y Amber O'Brien sobre qué alimentos presentan el mayor riesgo de Alzheimer. Esto fue lo que dijeron:

Cereales azucarados

Contribuyen a empeorar la flora intestinal, y este factor se ha vinculado con el riesgo de Alzheimer.

Según Bishara: "La disminución de la diversidad intestinal y el aumento de la inflamación, creemos que tienen vínculos importantes con el desarrollo de la demencia de Alzheimer".

Y especifica:

Los cereales azucarados, especialmente los no orgánicos, tienen glifosato, un pesticida común que se rocía en los cultivos de maíz… se ha demostrado que produce una alteración en el microbioma intestinal.

Azúcares añadidos

Los alimentos ultraprocesados, y en concreto la cantidad de azúcares añadidos que tienen, ponen en peligro la salud cerebrovascular.

De acuerdo con Bishara:

"Cualquier dulce envasado con ingredientes añadidos como jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, aceites hidrogenados o azúcar como primer ingrediente contribuye a un mayor riesgo de Alzheimer".

Refrescos light

Ya la ciencia ha demostrado que la ingesta de refrescos light o bebidas azucaradas en exceso aumentan las posibilidades de diabetes tipo 2 y con ello de Alzheimer.

Bishara afirma:

Los refrescos dietéticos con todos sus edulcorantes artificiales también alteran el intestino y disminuyen su diversidad.

Alcohol y tabaco

Según una investigación cada gramo al día de alcohol consumido envejece el cerebro 7,5 días; mientras, fumar un paquete de cigarros al día durante un año envejece el cerebro 11 días.

Bishara, advierte:

"Todo el alcohol puede aumentar el riesgo de Alzheimer, por lo que un consumo bajo o mínimo es clave. Y cuanto mayor es el contenido de alcohol, mayor es la probabilidad de interrupción".

Carbohidratos simples

De acuerdo con un estudio, las personas que consumían más del 58% de sus calorías diarias en forma de carbohidratos tenían casi el doble de posibilidades de padecer deterioro mental leve y demencia.

Y es que, los carbohidratos simples pierden su fibra al ser procesados.

O'Brien afirma:

Las personas que consumen en exceso alimentos con almidón, como pan, pasta y arroz también tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

¿Cómo se siente una persona con Alzheimer?

Según la Asociación de Alzheimer existen 10 signos temprano de la enfermedad de Alzheimer. Estos son: