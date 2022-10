En contraste, no encontraron una disminución significativa del riesgo relacionada con la riboflavina.

Las migrañas pueden estar relacionadas con desencadenantes específicos, como el estrés o cambios hormonales. La dieta es otro aspecto que puede afectar, aunque los científicos todavía están tratando de entender cuáles son los disparadores alimentarios específicos.

Según enumeró en diálogo con Medical News Today el neurólogo Clifford Segil, del Centro de Salud Providence Saint John, Estados Unidos, algunos de los desencadenantes dietéticos más comunes son:

Vinos

Quesos

Cafeína

Como sucede en investigaciones de este tipo, esta presenta algunas limitaciones. En primer lugar, los datos se basan en las declaraciones de los participantes que pueden ser inexactas.

Además, las entrevistas no incluyeron preguntas sobre todas las enfermedades intestinales y no se examinaron los patrones dietéticos ni la ingesta de suplementos.

"En conjunto, es posible que la tiamina pueda constituir un suplemento dietético útil para las personas que sufren migrañas y que pueden tener una deficiencia de magnesio de leve a moderada o que presentan alteraciones metabólicas del metabolismo del calcio y el magnesio", explicó a MNT el profesor de Neurología, James Giordano, no involucrado en el estudio.

Los resultados fueron publicados en Headache: The Journal of Head and Face Pain.

