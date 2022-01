Esta podría ser la bebida más saludable para su corazón

Pero, ¿En qué se basan para relacionar el jugo de granada con la buena salud del corazón? Acá algunos estudios que cita dicha página especializada:

Pequeños estudios han demostrado que el jugo de granada mejora el flujo sanguíneo y evita que las arterias se pongan rígidas y delgadas.

y evita que las arterias se pongan rígidas y delgadas. También puede reducir el crecimiento de la placa y acumular el colesterol en las arterias.

y acumular el colesterol en las arterias. Puede ayudar a reducir la presión arterial. Una revisión integral de pruebas controladas aleatorias indicó que sería de beneficio para la salud cardíaca incluir jugo de granada todos los días.

También, Clínica Mayo indica:

Se cree que el jugo de granada puede bloquear o retrasar la acumulación de colesterol en las arterias de personas que corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Se cree que el jugo de granada puede bloquear o retrasar la acumulación de colesterol en las arterias de personas que corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardíaca.

¿Qué beneficios tiene la granada para el corazón?

La granada contiene una composición de nutrientes ideales para la salud del corazón: es rica en antioxidantes y polifenoles.

David Brendan, dietista registrado, dijo al sitio Eat This, Not That!:

"Las granadas son una de las frutas más saludables para el corazón porque sus antioxidantes únicos ayudan a prevenir el endurecimiento y el estrechamiento de las arterias que suministran sangre al corazón".

Y continúa:

"Las granadas no solo tienen un alto contenido de antioxidantes, sino que también son específicamente ricas en polifenoles, micronutrientes que reducen la inflamación y estimulan la circulación".

Finalmente, según Brendan:

Una ventaja adicional del jugo de granada es que puede proporcionar todos los beneficios para el corazón del vino rojo sin alcohol. Una ventaja adicional del jugo de granada es que puede proporcionar todos los beneficios para el corazón del vino rojo sin alcohol.

Alimentos: ¿Cómo se toma la granada?

Por lo general, beber jugo de granada es seguro, sin embargo el dietista advierte sobre algunas situaciones en las que es quizá deba controlar su consumo.

Antes de beber jugo de granada todos los días, hable con su médico para asegurarse de que no interfiera con ninguno de sus medicamentos. Antes de beber jugo de granada todos los días, hable con su médico para asegurarse de que no interfiera con ninguno de sus medicamentos.

Y es que, la granada puede reaccionar negativamente con algunos medicamentos para la presión arterial y el colesterol.

Brendan, agrega:

"Las personas con diabetes también deben controlar sus niveles de azúcar en la sangre todos los días si eligen el jugo de granada en lugar de las granadas enteras para mantener sus niveles de azúcar en la sangre".

Toma en cuenta que, si es un jugo de granada comercial, primero debe leer la etiqueta para asegurarse de que esté bebiendo jugo de granada puro, y no con azúcar agregada.