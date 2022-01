Esta especia para azúcar en sangre es mejor de lo esperado

Alimento: ¿Qué es y para que sirve el clavo?

Nativo de Indonesia, el árbol del clavo o clavero es un árbol de la familia Myrtaceae, que tiene unos botones secos muy usados en la cocina: clavos de olor o girofles.

Este alimento se puede usar entero o molido para agregar sabor a la comida y, a su vez, proporcionar algunos nutrientes importantes al organismo.

Y es que los clavos son ricos en antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales como manganeso, ideal para la salud cerebral y ósea.

¿Cómo curar diabetes con clavo de olor?

Esta es una pregunta muy popular en el buscador de Google, sin embargo, hay que aclarar que el clavo de olor no cura la diabetes. Asimismo, este alimento no sustituye de ninguna manera el tratamiento y antes de consumirlo deberá primero consultar con su médico.

Sin embargo, de acuerdo con investigaciones, este alimento puede ser un aliado para las personas con diabetes tipo 2.

Pero, ¿Qué dicen los estudios sobre el clavo y la diabetes?

Las investigaciones muestran que los compuestos que se encuentran en los clavos pueden ayudar a mantener bajo control el azúcar en sangre:

Un estudio publicado en PubMed mostró que el extracto de clavo ayudó a moderar el azúcar alta en ratones con diabetes.

en ratones con diabetes. Otro estudio de probeta y en animales descubrió que el extracto de clavo y la nigericina, un compuesto que se encuentra en los clavos, aumentan la absorción de azúcar de la sangre a las células, aumentan la secreción de insulina y mejoran la función de la insulina , según Healthline.

, según Healthline. En un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Salud, que involucró a 30 conejos, se registró una disminución significativa en los niveles de glucosa en sangre en el grupo de suplementos de clavo de olor, según el sitio Terra.

¿Por qué se produce la diabetes?

Sabemos que, la mayoría de los alimentos que comemos se convierten en azúcar (también llamada glucosa) que se libera en el torrente sanguíneo,

Y que, como explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía.

Entonces, la diabetes ocurre cuando el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita.

Los CDC dicen:

Si una persona tiene diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Si una persona tiene diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce.

Y esto puede tener como resultado un exceso de azúcar en la sangre (glucosa sanguínea elevada).