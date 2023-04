Es influyente en dieta keto y aclara una de las mayores dudas

Este tipo de alimentación está en auge, pero algunas personas aún se preguntan: “¿Qué pasa con el colesterol en la dieta keto?”o “¿cómo afecta una dieta cetogénica la salud cardiovascular?”. Estas son algunas de las preguntas más frecuentes sobre dieta keto y colesterol en Google.

Precisamente, Leinado ha hablado al respecto. En primer lugar, a la doctora le preocupa que haya tanta "desinformación". Esto a propósito de una nota acerca de que la dieta keto podría estar asociada a un mayor riesgo cardiovascular.

"¿Puede ser que vivamos en planetas paralelos? ¿Por qué tanta desinformación?", dijo.

Luego contó: "Ayer hice un Zoom, entonces antes de empezar, una de las nutricionista me decía, Flor puedes aclarar esto de que la dieta keto aumenta el riesgo cardiovascular, porque los pacientes están preocupados".

Seguidamente, destacando que hay grandes referentes de medicina funcional y dieta keto, Leinado dijo: "¿Todavía tenemos dudas sobre si (la dieta keto) te va a matar o si te va a aumentar el riesgo cardiovascular?".

Y continuó cuestionando la "desinformación" sobre dieta keto: "En vez de criticar la dieta cetogénica, por qué no pensamos qué cosas hay que hacer (...) Hay gente tan positiva que tira para adelante, que te da tips, ideas".

"A mí me gustaría saber, digamos, conocer realmente, en vivo y directo, quién es el que, al sacar la comida chatarra, dejar de consumir exceso de azucares, tener un hígado que se limpia, sentirse mejor, y con mas energía, además, tuvo en evento cardiovascular y se murió", se preguntó.

Y es que, la doctora Leinado asegura que el propósito de este tipo de alimentación no es más que comer "comida real".

Más allá del colesterol

Ahora bien, acerca de si la dieta keto aumenta los niveles de colesterol total, o no, y los niveles de colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad) también conocido como colesterol 'malo', o no, la doctora Leinado considera que hay que evaluar el contexto de otras cosas, como metales pesados, resistencia a la insulina y déficit de omega 3.

"Claramente, yo no creo que una dieta te salve o te mate; me parece que, cómo dormimos, el estrés que manejamos, hay un montón de cosas que uno evalúa en una consulta integral que va más allá de si comes keto, o no comes keto.

Medicina es una sola y, más allá de la evidencia, tiene que haber una coherencia y un sentido común que se está perdiendo. Yo creo que a veces se pierde porque (por ejemplo) se debate si la dieta cetogénica aumenta el riesgo cardiovascular y no si la gaseosa está matando a la población.

Mucha gente empezó a hacer un cambio de estilo de vida para tratar de entrar en cetosis a dejar de comer comida chatarra, y de repente que le tiren que esto (la dieta cetogénica) te va a matar, me parece que es no tener en realidad consideración de esto, de que la gente se termina volviendo loca y por eso terminan buscando a los pocos que hacemos medicina funcional".

En ese sentido, Leinado también habló sobre los llamados productos keto. Y es que, "en lo que es dieta cetogénica también se formó una industria como la industria de lo light", dijo.

"Hay mucho producto keto dando vuelta que, en realidad, sigue teniendo aceite hidrogenado, pero como dice que es bajo en carbohidratos, uno lo toma como keto y es basura que entra al hígado, y el hígado es el que debe producir cetona, entonces uno está comiendo una dieta baja en carbohidratos, pero no va a generar la cetona que tiene que generar", advirtió.

Luego volvió a insistir sobre la desinformación: "Cada vez que uno quiere dar un paso para adelante, tiene 5 para atrás, porque cuando no es la dieta cetogénica, es el aceite de coco, siempre hay algo que te va a matar".

Metales pesados

La doctora María Domenech aprovechó para consultar con la doctora Leinado acerca de los metales pesados en el cuerpo. Y esto fue lo que informó Leinado: "Hay una cosa que es súper importante, el metal pesado no hay duda que es tóxico. Es como que me digas la gaseosa es mala, sí, dale, o sea alguno tomará más a menos, pero no puede decir que la gaseosa es buena".

"Entonces, convengamos una cosa, más allá de mucho debate, tener metales en el cuerpo es malo", dijo, pero llamó a la calma: "Yo tuve intoxicación por arsénico por agua de Pilar, como puedo tener intoxicación por el aluminio de un desodorante o porque me vacuno y la vacuna tiene un metal, ahora, que eso me mate y que me haga algo, no, no siempre".

"No hay que tenerle miedo (...) mucha gente tiene implantes en la boca que tienen metales. Ahora, el problema no es ese, el problema es ¿ese metal está en una persona que tiene un hígado graso, que toma gaseosa, que come comida chatarra?", añadió.

Siguiendo el mismo ejemplo de los implantes en la boca, la doctora explicó que, así como entra el metal al cuerpo, ya que de la boca puede ir pasando un poco de metal a la sangre, "mi hígado, mi riñón, mi respiración, mi piel, pueden hacer que lo elimine".

En la charla también se trató el tema sobre si los que fuman tienen mentales pesados. Leinado dijo: "¿El tipo que fuma, tiene metal? Claro que tiene metal. ¿Eso es bueno? No, no es bueno. ¿Todo el que fuma se infarta? No, porque no todo el mundo metaboliza igual".

Por otro lado, Leinado mencionó la posible relación entre metales pesados y Alzheimer. De acuerdo con la experta, el Dr. Dale E. Bredesen habla mucho en su libro, titulado "El fin del Alzheimer", acerca de la intoxicación por metales pesados, especialmente aluminio, como una posible causa de síntomas que son similares al Alzheimer.

De igual forma, parece que también podría haber un vínculo con el cáncer. "Hay una relación cobre-zinc que de hecho en oncología metabólica se usa como factor pronóstico", agregó.

Relación metales pesados y colesterol

Ahora bien, una de las dudas de Domenech era cómo se maneja Leinado con los metales pesados, qué mide, qué método usa, y Leinado le indicó: "Cuando vos ves un metal lo que tenés que evaluar es cómo está el colesterol y ahí viene el tema. ¿Es malo tener el colesterol LDL alto? No, es malo que esté oxidado". Pero, ¿Por qué se oxida? "Por dos cosas, por exceso de azúcar o por exceso de metal", precisó.

Y continuó:

"La realidad es que el metal es como un tema más que uno estudia cuando ve al paciente de manera integral. Yo tengo pacientes con metales muy altos que tienen un laboratorio impecable y les digo, tiempo, lo vas a eliminar. Como pacientes que tal vez tienen un metal bajo, pero están con insulinorresistencia, triglicéridos elevados, relación ApoB/ApoA alta, entonces digo, esto vos no lo estás pudiendo metabolizar.

¿Cómo te das cuenta? con la homocisteína, que es el marcador de riesgo de trombosis (...) Si yo tengo homocisteina alta quiere decir que tengo glutation baja, la glutatión peroxidasa es la enzima detox del cuerpo, entonces es simple, si yo fumo y tengo una glutation de 3000, seguramente tenga más riesgo de hacer un infarto, que si yo fumo y tengo una glutation de 10.000.

¿De qué va a depender? de los ayunos, de mi descanso, de mi alimentación, de si mi hígado -además de lo que fumo- está tratando de sacarse de encima la gaseosa y la comida chatarra. O si solamente tengo que eliminar el cigarrillo. Porque si me preguntas a mí, yo creo que es muchísimo más dañina la barrita de cereal y la gaseosa, que el cigarrillo, porque la gente, al cigarro le tiene respeto".

Finalmente, Leinado insistió: "Creo que no está bueno que la gente se asuste, no está bueno que la gente se preocupe, sí que se ocupe".

-----------------------

