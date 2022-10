¿Es efectiva la dieta mediterránea para prevenir Alzheimer?

Asimismo, advirtió que “las estrategias dietéticas aún serán potencialmente necesarias junto con otras medidas para controlar los factores de riesgo".

Por otro lado, la autora del trabajo, Isabelle Glans de la Universidad sueca de Lund explicó que el estudio no descarta una posible asociación entre la dieta y la demencia, solo que no fue encontrado en su análisis que, aclaró, "tuvo un período de seguimiento prolongado, incluyó a participantes más jóvenes que otros estudios y no requirió que las personas recordaran qué alimentos que habían comido regularmente años antes”.

Los investigadores incluyeron a 28.000 personas de Suecia sin demencia al comienzo del estudio, seguidos durante 20 años.

Los participantes completaron un diario de alimentos de siete días, un cuestionario detallado de frecuencia de alimentos y una entrevista. Al final, 1.943 personas (6,9%) habían sido diagnosticadas con demencia, incluido el Alzheimer y demencia vascular.

Después de ajustar por edad, sexo y educación, no se observó una relación entre seguir una dieta convencional o la dieta mediterránea y un menor riesgo de demencia, concluye el informe publicado en Neurology, la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología.

