6 terribles cosas que afectan tu azúcar en sangre

"Mientras más tejido graso tengas, más resistentes serán tus células a la insulina".

Esto significa que, las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente, por lo que tus niveles de azúcar en sangre pueden verse afectados.

Tome en cuenta que, la obesidad y el sobrepeso también constituyen un riesgo para enfermedades cardiovasculares e hipertensión.

Sedentarismo

Sabemos que la inactividad física nos afecta de muchas maneras, y una de ellas es que nos hace más propensos a problemas de azúcar en sangre o diabetes.

Clínica Mayo advierte:

Mientras menos actividad realices, mayor será tu riesgo. Mientras menos actividad realices, mayor será tu riesgo.

Por el contrario:

La actividad física te ayuda a controlar el peso, utiliza la glucosa como energía y hace que tus células sean más sensibles a la insulina. La actividad física te ayuda a controlar el peso, utiliza la glucosa como energía y hace que tus células sean más sensibles a la insulina.

La Asociación Estadounidense de Diabetes recomienda hacer 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada (como caminar a paso ligero) todas las semanas.

Saltarse el desayuno

Un estudio de la Universidad de Tel Aviv mostró que, las personas con diabetes tipo 2 que se saltan el desayuno y no comen hasta el almuerzo tendrían picos de azúcar en sangre durante el día.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican:

Eliminar esa comida de la mañana puede aumentar el azúcar en la sangre después del almuerzo y de la cena. Eliminar esa comida de la mañana puede aumentar el azúcar en la sangre después del almuerzo y de la cena.

De hecho, un estudio de la Universidad Northwestern y la Universidad de Illinois, sugiere que desayunar temprano puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y otros trastornos del metabolismo.

Café

"El nivel de azúcar en la sangre de algunas personas es muy sensible a la cafeína", dicen los CDC.

Si bien, para la mayoría de las personas, la cafeína no parece afectar sus niveles de glucosa, los expertos de Clínica Mayo explican:

Si ya eres diabético, el impacto de la cafeína en la acción de la insulina puede estar asociado con niveles más altos o más bajos de la glucosa en la sangre. Si ya eres diabético, el impacto de la cafeína en la acción de la insulina puede estar asociado con niveles más altos o más bajos de la glucosa en la sangre.

Y continúa:

"Para algunas personas con diabetes, unos 200 miligramos de cafeína, o el equivalente a una o dos tazas de 8 onzas (240 mililitros) de café preparado sin otro agregado, pueden causar este efecto".

Algunos expertos sugieren que las personas con diabetes tomen café descafeinado para obtener los beneficios de componentes como antioxidantes y minerales sin afectar la sensibilidad a la insulina, dice Healthline.

Carbohidratos y azúcares

Se sabe que hay muchos factores de riesgo para el azúcar alta, pero el número 1 es una dieta pobre y rica en alimentos procesados y azúcares añadidos, dice el sitio especializado Eat This, Not That!

Y es que:

Cuando el cuerpo está inundado de azúcar (y muchos alimentos procesados se descomponen en azúcar), puede volverse resistente a la insulina. Cuando el cuerpo está inundado de azúcar (y muchos alimentos procesados se descomponen en azúcar), puede volverse resistente a la insulina.

Thomas Horowitz, especialista en medicina familiar en CHA Hollywood Presbyterian Medical Center en Los Ángeles, explicó:

"La mejor manera de evitarlo es seguir una dieta que no afecte el suministro de insulina".

Por eso, recomienda elegir alimentos que se descompongan lentamente o que tengan azúcar limitada, como proteínas, cereales integrales y verduras.

Falta de sueño

Lo dice el National Institutes of Health. Y es que, en un estudio se descubrió que las personas con sueño interrumpido tienen niveles más altos de azúcar en sangre.

De acuerdo con la investigación, los participantes que tenían apnea del sueño o patrones de sueño interrumpidos tenían niveles más altos de glucosa en sangre.

Las personas con apnea del sueño más severa tenían niveles de glucosa en sangre un 14 % más altos que las personas sin apnea del sueño severa. Las personas con apnea del sueño más severa tenían niveles de glucosa en sangre un 14 % más altos que las personas sin apnea del sueño severa.