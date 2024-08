10 mejores hábitos de atletas olímpicos que te servirán

Comer alimentos integrales

La dieta es otro punto clave para la buena salud. La surfista griega y culturista de competición Alexandra Kolla aconsejó: "Comer alimentos integrales el 80 por ciento del tiempo. Come arroz, come pollo, come verduras, algo que prepares tú mismo, no alimentos procesados porque tienen muchas cosas como soja y emulsionantes que estropean el sistema de aminoácidos de tu cuerpo".