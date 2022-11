Juan Grabois hizo una fuerte defensa de los planeros

En otro tuit recordó la deuda que tomó Mauricio Macri después de pedirle un préstamo al FMI en 2019 por 45 mil millones de dólares. "Bienvenido sea el control, pero para todos. Empecemos por los que fugaron 45 mil millones de dólares; ¿dónde está la recuperación de activos? sigamos por los que obtuvieron rentas extraordinarias especulando ¿dónde está la ley Guzmán?", esgrimió.

https://twitter.com/JuanGrabois/status/1592325173759266816 Bienvenido sea el control, pero para todos. Empecemos por los que fugaron 45 mil millones de dólares; ¿dónde está la recuperación de activos? sigamos por los que obtuvieron rentas extraordinarias especulando ¿dónde está la ley guzmán? 6/11 — Juan Grabois (@JuanGrabois) November 15, 2022

Y advirtió: "Y usted querido compatriota no sea gil que los que le roban no son los trabajadores cooperativistas ni los militantes sociales. No se deje engañar. No se alíe con su opresor para verduguear al que esta peor que Ud. No sea cómplice de sus propios verdugos".

El dirigente pidió prudencia a la hora de quitar los planes sociales a los beneficiarios: "Fiscales, jueces, medios subsidiados, funcionarios jodidos y demás: a los que tenemos la conciencia tranquila, no nos van a disciplinar; antes de dar de baja a una sola persona, por favor verifiquen, porque sacarle lo poquito que tiene al que pasa necesidad es un crimen moral".

A su vez, llamó a los jueces a cooperar para encontrar una solución al problema de las ayudas sociales. "Y a ver si se les cae una idea para mejorar la situación en vez de hacer politiquería judicial y dirimir internas ¿Quieren defender a la gente del clientelismo? Nosotros también ¿quieren transparencia en los programas sociales? Nosotros también".

"¿Quieren que los beneficiarios del Potenciar Trabajo trabajen? Nosotros también; luchamos por eso todos los días, no con el pico y la imprenta, sino con el cuero y la vida; bienvenidos a la lucha", sumó el abogado recientemente escrachado en el aeropuerto de Ezeiza.

Indignado, cerró sugiriéndoles a los jueces contra los que apuntó que vayan a psicoanalizarse: "Ahora si lo que de verdad quieren es sacarle algo al que no tiene casi nada, señalarlos si se fueron a Santa Teresita en carpa, castigarlos porque no entra en el restringido paradigma de 'trabajo' de sus mentes, pregúntense de dónde les viene tanta malicia, recen o hagan terapia".

