José Luis Manzano en el Día de la elección, por Telam

La Argentina tiene una democracia funcional, sólida, la gente participa, señala preferencias, correcciones, demandas con el voto, hay un sistema político maduro; entonces, esa es la respuesta de fondo, en la salud del sistema político y la base de los fundamentos de la economía reside nuestro optimismo; obviamente, hay gente que piensa distinto en el mercado, que cree que no, y gente interesada en que no funcione, pero creemos que se equivocan. Vemos razones para ser optimistas en Argentina; por eso, como se dice en la jerga de mercado, 'estamos largos en Argentina', porque creemos que Argentina va a funcionar, que Argentina va a salir bien adelante.

"Creo que en democracia el liderazgo corresponde a la política, o sea, que el liderazgo corresponderá al Presidente, a la Vicepresidenta y a los líderes de la oposición en el Congreso; ellos tienen que ser acompañados por el sector empresarial y por los trabajadores y obviamente la voz de los empresarios y los trabajadores tiene que ser escuchada, pero en democracia el mandato reside fundamentalmente en los electos, en quienes tienen el mandato popular y quienes pueden tener una mirada de conjunto, y después, los empresarios como sector, los trabajadores y las organizaciones sociales, tendrán que aportar su parte."