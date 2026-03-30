Se hizo justicia:Trampa en el fútbol y el dirigente tuvo que renunciar

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, afirmó que los cambios reforzarían la confianza en sus árbitros, en los operadores del VAR y órganos judiciales, pero no ofreció detalles concretos.

La crisis explotó después de que su Junta de Apelaciones despojara a Senegal del título de ganador de la Copa Africana de Naciones.

Senegal fue declarado perdedor de la final en Rabat el 18/01, tras abandonar el campo en protesta por un tiro libre penal potencialmente decisivo concedido a Marruecos.

Luego sus jugadores regresaron y marcaron un gol en la prórroga para ganar el partido 1-0.

La decisión es impugnada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo; y, si Senegal recupera su título, supondrá un nuevo golpe para la credibilidad de la CAF.

"La CAF ha recabado un amplio asesoramiento legal de destacados abogados y expertos en fútbol africanos e internacionales para garantizar que los estatutos y reglamentos de la CAF se adhieran a las mejores prácticas del fútbol mundial y las implementen, tanto dentro como fuera del terreno de juego", declaró Motsepe en un comunicado el domingo.

Embed WATCH | CAF President Patrice Motsepe stresses that he must respect the decisions taken by the Judicial Board, whether he agrees with them or not. pic.twitter.com/hybEBPvT2Z — SABC News (@SABCNews) March 29, 2026

Adiós

Mosengo-Omba ha sido una figura controvertida en la CAF, acusado por algunos empleados de crear un ambiente tóxico en el lugar de trabajo, aunque una investigación realizada tras las quejas del personal lo eximió de cualquier irregularidad.

De 66 años y origen congoleño pero ciudadano suizo, ex empleado de la FIFA, en Zurich fue amigo del hoy presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Aunque anunció su retiro, se espera que Mosengo-Omba se postule para el cargo de presidente de la federación de fútbol de la República Democrática del Congo en las elecciones de los próximos meses, según informaron fuentes a la agencia de noticias Reuters.

Pero con todo lo que ha sucedido sería un error gravísimo.

De tener éxito, esto lo colocaría en la contienda por el puesto más alto de la CAF si Motsepe renunciara para entrar en la política en su Sudáfrica natal, donde se le menciona como un posible sucesor del presidente Cyril Ramaphosa.

A principios de este mes, Motsepe admitió que la CAF estaba lidiando con dudas sobre su integridad y, a raíz de la controversia de la final de la Copa Africana de Naciones, el gobierno de Senegal ha pedido una investigación internacional sobre el funcionamiento de la organización.

La decisión de despojar a Senegal del título de la Copa Africana de Naciones fue tomada por la Junta de Apelaciones de la CAF, pero como consecuencia, la imagen del fútbol africano se ha visto gravemente perjudicada.

La CAF anunció posteriormente el domingo que su director de competiciones, Samson Adamu, asumiría el cargo de secretario general interino.

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