Escándalo Copa Africana: El gobierno de Senegal pide que investiguen a CAF por corrupción.

Al respecto agentes del gobierno senegalés dijeron:

“Esta decisión sin precedentes, de excepcional gravedad, contraviene directamente los principios fundamentales de la ética deportiva, entre los que destacan la imparcialidad, la lealtad y el respeto por la veracidad del juego. Se deriva de una interpretación manifiestamente errónea del reglamento, lo que conlleva una decisión gravemente ilegal y profundamente injusta.”

“Al poner en tela de juicio un resultado alcanzado al final de un partido que se disputó debidamente hasta su conclusión y que se ganó de acuerdo con las reglas del juego, la CAF está socavando seriamente su propia credibilidad, así como la legítima confianza que el pueblo africano deposita en las instituciones deportivas del continente.”

“Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que anule el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza categóricamente este intento de despojo injustificado.”

“Se solicita la apertura de una investigación internacional independiente sobre las acusaciones de corrupción dentro de los órganos rectores de la CAF.”

“Además, Senegal recurrirá a todas las vías legales pertinentes, incluso ante los tribunales internacionales correspondientes, para garantizar que se haga justicia y que se restablezca la primacía de los resultados deportivos.”

Ahora con estas acusaciones por parte del gobierno de Senegal contra la CAF en la justicia ordinaria las cosas se tornan más complicadas, ya que todo sale del ámbito deportivo y el escándalo puede ser mayor aún. Veremos que sucede, si todo sigue su curso o la CAF decide dar marcha atrás con su ridícula decisión.

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