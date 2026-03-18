La bomba que detonó la Confederación Africana de Fútbol sacándole la Copa Africana a Senegal y dándosela por escritorio a Marruecos está largando las primeras esquirlas, pero promete hacer mucho daño, ya se lo hizo al fútbol cambiando un resultado que se dio en el campo de juego.
AFRICA-GATE
Escándalo Copa Africana: El gobierno de Senegal pide que investiguen a CAF por corrupción
El gobierno de Senegal llevará a la justicia internacional y ordinaria a CAF por corrupción debido a su decisión de sacarle la Copa Africana.
CAF le da la Copa Africana a Marruecos y se la saca a Senegal
Hay una regla no escrita en el fútbol, un resultado en la cancha no se cambia, y eso lo saben desde FIFA hasta las ligas regionales de fútbol amateur, en ningún nivel y bajo ninguna circunstancia se cambia en las oficinas el resultado que se dio en el césped.
Esto no lo entendió la Confederación Africana de Fútbol que no tuvo mejor idea que anular el resultado de la final de la Copa Africana donde Senegal le ganó a Marruecos 1-0, y dárselo a los marroquíes ganado por 3-0 en las oficinas. La decisión de CAF se debió a que considera que Senegal al retirarse del campo de juego (por más que regresó) debe ser sancionado con el partido perdido.
El gobierno de Senegal llevará a CAF a la justicia ordinaria
Con esta decisión de CAF hubo dos reacciones en Senegal, una de la Federación de Fútbol la cual llevará su reclamo al TAS, donde seguramente ganará ya que TAS es un organismo que está en contra de cambiar los resultados que se dan en la cancha. La otra es la del gobierno del país, que llevará el caso a la justicia ordinaria internacional y pedirá una investigación por corrupción en la CAF.
Al respecto agentes del gobierno senegalés dijeron:
“Esta decisión sin precedentes, de excepcional gravedad, contraviene directamente los principios fundamentales de la ética deportiva, entre los que destacan la imparcialidad, la lealtad y el respeto por la veracidad del juego. Se deriva de una interpretación manifiestamente errónea del reglamento, lo que conlleva una decisión gravemente ilegal y profundamente injusta.”
“Al poner en tela de juicio un resultado alcanzado al final de un partido que se disputó debidamente hasta su conclusión y que se ganó de acuerdo con las reglas del juego, la CAF está socavando seriamente su propia credibilidad, así como la legítima confianza que el pueblo africano deposita en las instituciones deportivas del continente.”
“Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que anule el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza categóricamente este intento de despojo injustificado.”
“Se solicita la apertura de una investigación internacional independiente sobre las acusaciones de corrupción dentro de los órganos rectores de la CAF.”
“Además, Senegal recurrirá a todas las vías legales pertinentes, incluso ante los tribunales internacionales correspondientes, para garantizar que se haga justicia y que se restablezca la primacía de los resultados deportivos.”
Ahora con estas acusaciones por parte del gobierno de Senegal contra la CAF en la justicia ordinaria las cosas se tornan más complicadas, ya que todo sale del ámbito deportivo y el escándalo puede ser mayor aún. Veremos que sucede, si todo sigue su curso o la CAF decide dar marcha atrás con su ridícula decisión.
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