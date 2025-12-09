'Pancho Olivera no entiende La Vigilia: Que lo invite 'el Japo' Mauricio Vegetti

Y Gauchezco tanó el litigio: $16.842.786,40 + $88.450,80 + intereses y costas = $105 millones.

Escándalo total. La Argentina es un país muy raro: los enólogos son más importantes que las bodegas. Las bodegas califican según los enólogos que contratan. No funciona así el negocio en otras latitudes.

La Vigilia conocía la historia, se supone, y asumió el riesgo por la competencia que parece tener 'el Japo', de personalidad distante pero muy reconocido en la pléyade vitivinícola. Quien lo recomendó, aconsejó bien. Probablemente en otras circunstancias contratar a Vegetti hubiera sido mucho más oneroso y difícil.

Continuará....

