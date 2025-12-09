El éxito de la bodega La Vigilia no resulta de sus instalaciones modernas sino de su enólogo, Mauricio Vegetti, un especialista en espumantes -acumuló un gran volumen en forma privada- que carga con una historia muy particular que lo llevó a esta casa que aparece en las noticias.
ENÓLOGOS Y AFA
'Pancho Olivera no entiende La Vigilia: Que lo invite 'el Japo' Mauricio Vegetti
La clave de la bodega La Vigilia, dicen algunos, del 'Mundo Pablo Toviggino' pero el éxito que la hizo conocida es 'el Japo' Mauricio Vegetti.
Las noticias relacionan a La Vigilia, según periodistas tales como 'Pancho' Olivera (La Nación), con la búsqueda de negocios personales de Pablo Toviggino, dirigente fundamental de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las botellas 'Neurus' en ágapes de AFA resultan motivo de "sospechas" aunque, para Golazo24, eso no es un delito ni una irregularidad en sí mismo. Obviamente que lo que apuntan es lo que Olivera llamó "la ruta del dinero T". No está claro si es la T de Tapia o la T de Toviggino.
Pero el éxito de La Vigilia es por mérito del enólogo, 'el Japo' Mauricio Vegetti, quien necesitaba reorganizarse luego del fracaso en Gauchezco Wines, que gestiona Pablo Giacomelli. Es la historia más divertida pero Olivera se la perdió, enfrascado en la exigencia de LN+ de ir contra Tapia / Toviggino.
La historia
Vegetti es un genio del espumante y junto a su socio Lucas Dalla Torre trabajaban en Gauchezco y fueron acusados de utilizar la estructura del empleador para elaborar y comercializar sus propios vinos LUI Wines: lista de proveedores, contactos, listas de precios, etc.
Gauchezco (Isena S.A.) fue a la Justicia por lo que consideró "competencia desleal, usando información fundamental para su beneficio y explotar sus propios productos".
Y Gauchezco tanó el litigio: $16.842.786,40 + $88.450,80 + intereses y costas = $105 millones.
Escándalo total. La Argentina es un país muy raro: los enólogos son más importantes que las bodegas. Las bodegas califican según los enólogos que contratan. No funciona así el negocio en otras latitudes.
La Vigilia conocía la historia, se supone, y asumió el riesgo por la competencia que parece tener 'el Japo', de personalidad distante pero muy reconocido en la pléyade vitivinícola. Quien lo recomendó, aconsejó bien. Probablemente en otras circunstancias contratar a Vegetti hubiera sido mucho más oneroso y difícil.
Continuará....
--------------------