El streamer Joaco López fue agredido en la Bombonera y se descargó en las redes

Estábamos laburando con Cabify, yo estaba haciendo patear a un arquito a unos nenes para que se ganen un piluso. Paso el viejo este con un auto gritando que corramos el arquito +++ — juanjito (@Juakoooo) January 27, 2025

Según el relato de Joaco López, contestarle al hombre pareció molestarlo aún más. “Le respondía eso, que yo siempre me porto bien. Frenó, bajó y cuando vino le fui a decir que por qué se hacía el piola con la gente que estaba laburando, y ahí, gratis, me comí un arrebato (ni me dolió, mentira sí me re dolió). Se pudrió todo ahí y después murió”, continuó.