A tres años de la peor traición sufrida por Messi

El capitán de la selección vivió una de sus máximas alegrías y una de sus más grandes desilusiones en esos días. Por un lado, obtuvo el primer título con la selección mayor ganando la Copa América, y por el otro se tuvo que ir del Barcelona ya que Laporta le comunicó que por las finanzas del club era imposible que siguiera.

Leo Messi: "Estoy agradecido con la carrera que tuve en el Barça"

El 8 de agosto de 2021 Lionel Messi en conferencia de prensa anuncia lo que nadie quería escuchar, muy conmovido y con llanto, comunicó que no seguiría en Barcelona, y que había hecho todo lo posible por quedarse en el club.

Joan Laporta acababa de convertirse en el peor de los “Judas” en ese momento, pero no estuvo solo, un compañero y amigo también habría sido parte de todo, un tal Piqué, ya que es el que le sugirió a Joan Laporta que no le renovara a Messi para “salvar” al club. El ex defensor se tuvo que ir a la temporada siguiente ya que no le renovaron contrato, pagando su traición.

