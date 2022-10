Qatar 2022: Julián Álvarez reveló al favorito de Guardiola

Dicho eso, la preocupación se trasladó al país vecino, Brasil. Y es que el delantero Richarlison tuvo que abandonar el terreno de juego a los 52 minutos del segundo tiempo en lo que fue el triunfo 2-0 de Tottenham ante Everton (15/10) por la onceava jornada de la Premier League de Inglaterra. Finalizado el encuentro, se lo vio andando en muletas. "Es un poco difícil de decir porque está cerca de la realización de mi sueño", señaló Richarlison a ESPN Brasil. "Ya había sufrido una lesión similar, pero espero que sane tan pronto como se pueda", agregó entre lágrimas.

image.png Richarlison, otro futbolista que podría perderse el Mundial.

La selección favorita de Pep Guardiola para el Mundial de Qatar 2022

Julián Álvarez, atacante ex River y que ahora defiende la camiseta del Manchester City, develó el favorito de Pep Guardiola para levantar el trofeo en Qatar.

Uno de los primeros días estaban Pep, los portugueses (Ruben Días, Joao Cancelo y Bernando Silva) y Rodri (español), y hablaban de las selecciones que podían llegar a ganar y yo no decía nada. Decían Portugal, a Francia, todas selecciones de acá. Yo no decía nada. Y Guardiola les dijo, '¿saben quién tiene más posibilidades y no dicen nada?' Y me señala a mí, confesó Álvarez Uno de los primeros días estaban Pep, los portugueses (Ruben Días, Joao Cancelo y Bernando Silva) y Rodri (español), y hablaban de las selecciones que podían llegar a ganar y yo no decía nada. Decían Portugal, a Francia, todas selecciones de acá. Yo no decía nada. Y Guardiola les dijo, '¿saben quién tiene más posibilidades y no dicen nada?' Y me señala a mí, confesó Álvarez

Además, Álvarez mostró el entusiasmo que tiene en la previa de la cita mundialista: "Con 22 años, estar en una lista a disposición del técnico es muy lindo. Voy a hacer lo posible para estar".

Por último, el nacido en Calchín (Córdoba), habló de las chances que tiene la albiceleste en el certamen que llegará en noviembre próximo: "Entre los tres, cuatro, cinco estamos. En un Mundial no es fácil, un partido te deja afuera, pero creo que tenemos con qué", indicó el delantero.

Las palabras del ex Millonario se dieron en el ciclo de entrevistas de Sebastián Pollo Vignolo y que están dispoibles en la plataforma Star+.

Pep Guardiola reafirma lo dicho a principio de este año. En marzo, el DT ex Barcelona había candidateado a la Argentina en el podcast de Diario Olé. "Argentina sí es candidata".

"Yo no estoy allí pero lo que cuentan sobre la fortaleza del grupo es fundamental. En un torneo tan corto como un Mundial, cada vez tengo más claro que eso pesa mucho. Más que la cuestión táctica, que en esos torneos influye poco. Si lo del grupo es así, creo sinceramente que el hecho de haber ganado la Copa América le da un 'guau, I've got it, lo hicimos'. Al equipo de (Lionel) Scaloni lo vi poco pero por resultados, hace mucho que no pierden. Y eso te va dando fortaleza, imbatibilidad... Y el hecho de tener siempre a (Lionel) Messi, que sabes que él solo te lo gana. O no te lo gana solo pero la capacidad única que tiene para de la nada generarte dos o tres situaciones por partido, de dejar adelante a jugadores como (Ángel) Di María, Lautaro (Martínez) o Julián Álvarez, es una gran ventaja en esos torneos", justificó.

image.png Josep Guardiola, director técnico del Manchester City.

El fixture de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Martes 22 de noviembre a las 7: Argentina – Arabia Saudita, Estadio Lusail.

Sábado 26 de noviembre a las 16: Argentina – México, Estadio Lusail.

Miércoles 30 de noviembre a las 16: Polonia - Argentina, Estadio 974.

Uno por uno, todos los grupos del Mundial de Qatar 2022

image.png Las fases de grupos de Qatar 2022.

