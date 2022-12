Marruecos cuenta con un gran arquero como Yassine Bounou que se desempeña justamente en el fútbol español como golero del Sevilla, dos centrales (Aguerd y Saiss) que juegan en equipos conocidos como lo son West Ham de Inglaterra y Besiktas de Turquía, un mediocampista central con recorrido europeo como Sofyan Amrabat y un tridente explosivo como Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri y Hakim Ziyech. Este último pertenece al Chelsea FC y es la figura de 'Los Leones del Atlas'.

Es un juego más directo el qie proponen los africanos, no tanto de posesión como el de España. Las transiciones cortas son la materia favorita de un equipo que hizo y está haciendo historia, ya que terminó primero en el Grupo F con 7 puntos, por encima de la subcampeona del Mundo en 2018, Croacia, y la 3° en dicho Mundial, Bélgica.

No habrá que subestimar al equipo de Walid Regragui: saben jugar con la pelota y defenderse lejos de su área.

image.png Un triunfo de Marruecos no sería sorpresa. Los africanos son una realidad.

Del otro lado, España propondrá lo suyo. Los de Luis Enrique ya sabemos como juegan. Les gusta juntar muchos toques, mover la pelota de lado a lado y ser pacientes para atacar.

Los europeos no suelen caer en trampas, ergo, los achiques hasta 3/4 o mitad de cancha del rival o cuando el propio contrario se abroquela en su campo. Siempre buscarán la manera de romper el cerrojo, aunque a veces no suceda. Por ejemplo, vs. Japón, contrincante que fue disciplinado en la marca y agresivo en el contrataque. Los nipones, ciertamente, desnudaron a 'La Furia Roja'.

image.png España quiere subirse al mote de candidatos, después de su traspié ante Japón.

Cómo están Marruecos-España, según las apuestas

En las casas de apuestas deportivas, el favorito a quedarse con la victoria es la selección de Luis Enrique, que llega a pagar una cuota de más de 1.60 por cada sol apostado.

Tomando como referencia la agencia 1xBet, la victoria de Marruecos paga 6.55, mientras que la de España otorga 1.63. Por último, la igualdad está valuada en 4.

Un panorama similar se da en Bet365, una de las casas de apuestas más reconocidas en Latinoamérica. El candidato a hacerse con la victoria en el duelo de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA continúa siendo España: su triunfo paga 1.6, el empate 3.8 y la victoria de Marruecos cotiza 6.00.

Megaoperativo

El Diario Olé informó que en Madrid hay 1000 policías desplegados para evitar incidentes, dado que existe una comunidad muy grande de marroquíes en el país del Viejo Continente. En las redes sociales, los grupos radicales de Real y Atlético de Madrid llamaron a "los aficionados de España" a salir a las calles para defender la ciudad.

En esa línea, el Ministerio del Interior puso en alerta a sus unidades antidisturbios para durante y después del partido, que arrancará a las 16 -hora local-.

En paralelo, en Barcelona, se pusieron en marcha los Centros de Coordinación con dispositivos ubicados en los municipios con mayor comunidad marroquí. En las prisiones solo se permitirá ver el partido en celdas, no en las salas comunes.

https://twitter.com/elforomdm/status/1599495665822093313 #informacionMDM ULTRAS SUR Y FRENTE ATLETICO y grupos similares UNIRAN FUERZAS PARA IMPEDIR ACTOS VANDALICOS DE LOS AFICIONADOS DE MARRUECOS Y PROTEGER LAS CALLES por ello convocan a los aficionados de España para salir a las calles a defender Madrid.

Martes 16:00h pic.twitter.com/JxC7mOKqYM — FORO MDM (@elforomdm) December 4, 2022

https://twitter.com/TheGrefg/status/1599781792567144449 24 horas para el España - Marruecos. 24 horas para el partido que decidirá quién se queda el país. — Grefg =) (@TheGrefg) December 5, 2022

