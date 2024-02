Lionel Messi, figura en Miami y Di María festejó con penales

Lionel Messi jugó a pesar de la molestia en el aductor de su pierna derecha que lo mantiene en suspenso para el debut del próximo miércoles (21/02), a las 22 de Argentina, cuando enfrente al Real Salt Lake en la jornada inaugural de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

La incertidumbre de la noche floridiana se posó en la oportunidad que tenía la “Lepra” para verlo al campeón del mundo en Qatar 2022 con la camiseta rojinegra por primera vez como jugador profesional, ya que solamente se lo conoció a Messi vistiendo los colores rosarinos durante su infancia, antes de partir hacia Europa para desarrollar una galáctica carrera en el Barcelona FC de España y, posteriormente, con un breve periplo por el París Saint-Germain de Francia.

La visita de Newell's Old Boys a suelo estadounidense significó el primer encuentro donde el “10” argentino enfrentó al club de su niñez, ya que anteriormente tuvo la oportunidad de jugar en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario, pero nunca con la camiseta rojinegra.

De hecho, el crack rosarino en los tres cotejos pasados que jugó en el Parque de la Independencia lo hizo en ocasión del orden benéfico con la Fundación Pupi, la organización sin fines de lucro a cargo del ex jugador y actual vicepresidente del Inter de Milán, Javier “Pupi” Zanetti.

Di María, con dos penales, le dio la victoria a Benfica

El delantero argentino campeón del mundo Ángel Di María, con dos penales, le dio la victoria a su equipo, Benfica (Portugal), por 2 a 1 sobre Toulouse (Francia), en el partido de ida por los 16avos de final de la Liga de Europa de fútbol.

LIONELMESSIFIGURAENMIAMIYDIMARIAFESTEJOCONPENALESFOTO2.jpg Lionel Messi fue el protagonista el jueves 15/02 del empate entre Inter Miami y Newell’s mientras que Ángel Di María anotó dos penales en la victoria de Benfica sobre Toulouse 2 a 1. (Foto: Noticias Argentinas/REUTERS)

Di María anotó a los 23’ y 53’ del segundo tiempo para Benfica, en el que Nicolás Otamendi (también integrante del seleccionado campeón en Qatar) fue titular y Benjamín Rollheiser no salió del banco de suplentes; para el conjunto francés había empatado transitoriamente Mikkel Desler (30m ST).

Mauro Icardi fue el protagonista del triunfo del Galatasaray

Por otro lado, también brilló el delantero Mauro Icardi, que fue la figura saliente y permitió el triunfo de su equipo, Galatasaray (Turquía), por 3 a 2 como local sobre Sparta Praga (República Checa).

Icardi no sólo anotó el gol de la victoria en tiempo de descuento, sino que antes había aportado las asistencias para los dos tantos restantes de Galatasaray: sus autores fueron Kerem Demirbay y Dries Mertens. Para el conjunto checo, en tanto, marcaron el ecuatoriano Ángelo Preciado y Jan Kuchta.

Dybala y Paredes fueron titulares en el empate de la Roma

Por su parte, Roma (Italia), con los campeones del mundo Paulo Dybala y Leandro Paredes de titulares, rescató un 1-1 de visitante ante Feyenoord (Países Bajos).

El gol del equipo italiano lo hizo el delantero belga Romelu Lukaku, a los 22’ del segundo tiempo; el brasileño Igor Paixao había adelantado al local (46m PT).

Marsella, con Balerdi y Correa, igualó con Shakhtar Donetsk

Y Marsella (Francia), con Leonardo Balerdi de titular y Javier Correa entre los relevos, igualó 2-2 de visitante con Shakhtar Donetsk (Ucrania).

Los goles: Pierre Aubameyang (19m ST) e Iliman Ndiaye (45m ST) para el equipo francés y Mykola Matvyenko (23m ST) y Eguinaldo (48m ST) para los locales.

Olympiakos, con Hezze y Ortega, sacó ventaja en la Conference League

Olympiakos (Grecia), con los argentinos Francisco Ortega y Santiago Hezze como titulares, le ganó de local por 1 a 0 a Ferencvarosi (Hungría), en el choque de ida de los 16avos de final de la Conference League de fútbol de Europa.

El único gol del encuentro fue anotado por el delantero marroquí Ayoub El Kaabi a falta de 7’ para el final.

Union SG, con Kevin Mac Allister, empató con Frankfurt

En tanto, Union SG (Bélgica), con el defensor argentino Kevin Mac Allister desde el inicio, empató de local con Frankfurt (Alemania), 2 a 2.

Die Adler viajó hasta Béglica para afrontaron los 16avos de final de la Conference League y sacó una buena ventaja en el arranque del partido. A los 10’ ya ganaban 2 a 0 los de Dino Toppmöller pero “La Vieja Dama” se hizo fuerte en Bruselas y rescató un 2 a 2 que dejó la llave abierta.

Eintracht Frankfurt pegó muy rápido y luego no supo cómo darle el golpe de nocáut a Union Saint-Gilloise. Los belgas sintieron ese dolor en el alma del arranque desafortunado, se recompusieron, y al menos dejaron una incógnita para que se defina todo la semana próxima en Alemania.

Ajax igualó y sueña con la clasificación

El Ajax de Amsterdam se aferró a sus opciones de clasificación para los octavos de final de la Liga Conferencia de fútbol tras empatar este jueves 2-2 con el Bodo/Glimt noruego, en un choque en el que los neerlandeses perdían por 0-2 a falta de 2’ del tiempo reglamentario.

Un tiempo en el que los de John van't Schip dejaron en nada la notable actuación del conjunto nórdico que pareció poner pie y medio, sino los dos, en la siguiente ronda tras situarse con una ventaja de dos goles en el marcador gracias a un doblete de Albert Gronbaek.

Pero cuando todo parecía a favor de los visitantes llegó el polémico penal señalado por el árbitro que entendió como pena máxima y expulsión un ligerísimo agarrón en el interior del área del defensor Odin Bjortufy sobre el delantero Brian Brobbey.

De hecho, por momentos pareció que el juez portugués Antonio Nobre iba a desdecirse de su primera decisión y dejar sin castigar la acción tras ser llamado a revisar las imágenes de vídeo.

Sin embargo, el árbitro tras analizar la secuencia no sólo señaló penal, sino que cambió la tarjeta amarilla con la que había amonestado a Bjortufy por la roja, lo que costó la expulsión al jugador noruego.

La pena máxima que se encargó de transformar Branco van den Boomen y que dio inicio a una remontada que culminó en el 97’ cuando Steven Berghuis estableció el definitivo 2-2 que permitirá al Ajax llegar con vida al encuentro de vuelta.

El Maccabi Haifa tomó ventaja

El Maccabi Haifa rentabilizó el acierto del haitiano Frantzdy Pierrot y logró la victoria en el Bozsik Jozsef de Budapest (1-0) ante el Gante que dejó su supervivencia europea en manos del choque de vuelta, en Bélgica la próxima semana.

El equilibrio entre ambos equipos solo se rompió a la hora de partido, cuando Pierrot batió a Davy Roef tras recibir una pelota de Suf Podgoreanu.

El Gante careció de acierto y fue incapaz de batir al arquero Shareef Keouf que estuvo acertado especialmente en el tramo final.

El choque de vuelta, en Gante la próxima semana, establecerá el equipo clasificado para octavos de la Liga Conferencia.

Loftus Cheek acercó al Milan a 8avos de final

Un doblete del inglés Ruben Loftus Cheek al que se sumó un gol del portugués Rafael Leao propiciaron un claro triunfo (3-0) ante el Stade Rennes del Milan, que se acerca a los octavos de final de la Liga Europa.

El combinado de Stefano Pioli obtuvo un marcador contundente en el estadio Giuseppe Meazza y se acerca a su objetivo.

Tomó ventaja a la media hora cuando Loftus Cheek abrió el marcador tras aprovechar un pase de Alessandro Florenci. El segundo fue a la vuelta de vestuarios. Apareció otra vez el inglés, que batió a Stefe Mandanda al culminar un pase de Simon Kjaer.

Antes de la hora de juego, amplió la ventaja local Rafel Leao, que firmó el tercero tras un centro del francés Theo Hernández.

El Milan encarrila el pase a los octavos de final de la Liga Europa que debe ratificar en la vuelta, dentro de una semana en Rennes.

El Lens y el Friburgo definirán todo en la vuelta

El Lens y el Friburgo empataron sin goles en el estadio Bollaert Delelis y dejaron para el choque de vuelta, dentro de una semana en Alemania, la resolución del enfrentamiento de la eliminatoria de clasificación para los octavos de final de la Liga Europa.

La falta de acierto local y la resistencia del conjunto germano, sostenido por su guardavalla Noah Atubolu, dejó sin goles el duelo entre ambos equipos.

El Lens logró marcar, a los 70’, por medio de Massadio Haidara. Pero el VAR lo invalidó por fuera de juego y no subió al marcador.

Abdella Zoubir pone al Qarabag cerca de los 8avos

El gran partido del francés Abellah Zoubir propició una goleada en el estadio Municipal del Braga que pone al Qarabag con un pie en los octavos de final de la Liga Europa (2-4).

El conjunto azerí superó a domicilio al Braga, inicialmente favorito, desbordado y sin soluciones para cambiar la dinámica de un encuentro que desde muy pronto tuvo en contra.

A los 20’, el equipo de Gurban Gurbanov ya se puso por delante. El español Víctor Gómez cometió una falta dentro del área local y el árbitro indicó penal. No falló el montenegrino Marco Jankovic, que batió desde los once metros al brasileño Matheus y dio ventaja a los visitantes.

El Braga, procedente de la Liga de Campeones, tercero en el Grupo que compartió con el Real Madrid y el Nápoles, empató al borde del descanso gracias al congoleño Simon Banza.

Pero después Zoubir asumió el liderazgo. Marcó el segundo, a los 54’, y proporcionó el tercero, anotado por el argelino Yassine Benzia.

Zoubir rubricó la victoria del Qarabag, que apunta a los octavos de final, a pesar del tanto de penal transformado por Joao Moutinho, que hizo el segundo gol del cuadro local y que dejó a expensas del partido de vuelta del próximo jueves la resolución definitiva del enfrentamiento.

Las revanchas, con las localías invertidas, se jugarán el próximo jueves (22/02), salvo el choque entre KAA Gent y Maccabi Haifa, que será un día antes, el miércoles (21/02).

Ya están clasificados para octavos de final como ganadores de grupo de la fase inicial: Lille (Francia), Maccabi Tel Aviv (Israel), Viktoria Pilsen (República Checa), Brugge (Bélgica), Aston Villa (Inglaterra), Fiorentina (Italia), PAOK (Gracia) y Fenerbahce (Turquía).

Copa Libertadores: Nacional de Paraguay goleó a Aucas y clasificó la Fase 2

Nacional de Paraguay, dirigido por el DT argentino Juan Pablo Pumpido, goleó en la noche de este último jueves 15/02 como local a Aucas de Ecuador por 3 a 0, con el que cerró un global de 3 a 1 para clasificarse a la Fase 2 de la Copa Libertadores de América de fútbol.

Los goles del contundente triunfo en el estadio Defensores del Chaco los firmaron el mediocampista paraguayo Diego Duarte (12 y 31m. PT) y el delantero Rodrigo Arévalo (10m. ST).

En el conjunto local, subcampeón del certamen en 2014, fueron titulares los defensores argentinos Brian Blasi (ex Unión de Santa Fe) y Sergio Ojeda (ex Patronato de Paraná); el volante Juan Fernando Alfaro (ex Racing de Córdoba) y el delantero Ignacio Bailone (ex Instituto de Córdoba).

Además, fueron convocados el mediocampista Facundo Velazco (ex Juventud Antoniana de Salta) y el atacante Nazareno Bazán (ex Vélez Sarsfield), pero no ingresaron.

Por su parte, en la visita jugaron el arquero Federico Lanzillota (ex Argentinos Juniors), los defensores Juan Cruz González (ex Chacarita Juniors) y Patricio Pizarro (ex Huracán), y el mediocampista Mario Sanabria (ex Quilmes).

De esta manera, finalizó la etapa inicial del torneo continental, y quedó programado el cuadro de la Fase 2 con los siguientes cruces, que incluirá el debut de Godoy Cruz como el primer equipo argentino:

Águilas Doradas Rionegro (Colombia)-Bragantino (Brasil).

Nacional (Paraguay)-Atlético Nacional (Colombia).

Always Ready (Bolivia)-Sporting Cristal (Perú).

Godoy Cruz-Colo Colo (Chile).

Sportivo Trinidense (Paraguay)-El Nacional (Ecuador).

Puerto Cabello (Venezuela)-Nacional (Uruguay).

Portuguesa (Venezuela)-Palestino (Chile).

Aurora (Bolivia)-Botafogo (Brasil).