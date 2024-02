Independiente: El TAS condenó al club a pagarle más de US$ 2 millones a Gastón Silva

Independiente apeló la sentencia 18 de diciembre de 2023, pero este jueves recibió el fallo definitivo TAS por la demanda del exfutbolista del seleccionado uruguayo. En el comienzo del conflicto, Silva reclamó US$ 1.650.000 por sueldos impagos del año 2020, a los que se le sumaron US$ 296.000 de intereses que corrían desde 2022, y otros US$ 330.000 de multa por no haber cumplido con el pago inicial.