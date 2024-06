Francia fue más que Países Bajos, pero erró goles insólitos y el partido terminó 0 a 0

La primera chance clara de gol para Francia llegó a los 13 minutos, cuando Adrien Rabiot recibió la pelota en tres cuartos de cancha, se la pasó a Marcus Thuram y se mandó al ataque. Thuram pivoteó y con un gran taco dejó a Rabiot mano a mano con el arquero, pero en vez de patear quiso habilitar a Antoine Griezmann para que defina con el arco libre. El pase no fue bueno, la pelota le quedó atrás a Griezmann y el peligro se diluyó.

La segunda ocasión de gol ocurrió a los 27 minutos, a través del lateral derecho francés, Jules Koundé, quien vio picar a Thuram y metió un gran pase al vacío, dejándolo solo al delantero con el arquero. Thuram se acomodó adentro del área y sacó un remate que se fue por arriba del travesaño.

En el segundo tiempo el partido fue chato. A pesar de que Francia mostró más iniciativa para quedarse con el partido, ninguno de los dos hizo demasiado para llevarse los 3 puntos. Aunque Países Bajos no atacó, marcó el único gol del partido gracias a un remate desde afuera del área de Xavi Simons, pero el árbitro Anthony Taylor anuló el gol a instancias del juez de línea por posición adelantada de Frimpong.

Con el correr de los minutos el partido se volvió muy malo y ambas selecciones se limitaban a pasarse la pelota entre los defensores sin arriesgar en ataque, para no quedar mal parados de contra. Con los cambios el partido se murió, ya no había velocidad en el juego. Los laterales no pasaban, los mediocampistas no buscaban pases filtrados y la pelota no les llegaba a los delanteros.

En una jugada aislada, N'Golo Kanté habilitó a Griezmann en el área, pero el delantero del Atlético de Madrid volvió a fallar como toda la noche. Curiosamente, Francia y Países Bajos se conformaron con el empate. Kylian Mbappé ni siquiera salió a calentar. Con el 0 a 0, ambos países llegaron a 4 puntos, uno por encima de Austria, así que todo se definirá en la última fecha de la fase de grupos de la Eurocopa.

Live Blog Post 95' FINAL DEL PARTIDO

Live Blog Post 83' Parece que el empate le sirve a los dos Francia y Países Bajos ya no intentan atacar con insistencia. Tocan la pelota en defensa, pero no se apuran para avanzar en el campo. Giroud invita a tirar centros, pero los desbordes de los franceses son pocos, a pesar de que Koman está fresco. Los holandeses esperan replegados para intentar salir de contra, aunque no tienen la velocidad de antes. Ninguno de los dos arriesga, el empate les sienta bien a los dos.

Live Blog Post 78' Koeman mandó a la cancha al "Bobo" Wout Weghorst ingresó al partido en lugar de Depay.

Live Blog Post 72' Cambios en Países Bajos y Francia Ronald Koeman mandó a la cancha a: Veerman por Simons, Wijnaldum por Schouten, y Geertruida por Frimpong. Didier Deschamps a: Coman por Dembele, y a Giroud por Thuram. Mbappé por ahora ni siquiera calienta.

Live Blog Post 69' Gol anulado a Países Bajos Simons marcó para Países Bajos con un remate de afuera del área, pero el árbitro Anthony Taylor anuló el gol a instancias del juez de línea por posición adelantada de Frimpong. La jugada está siendo analizada por el VAR. Confirmado, el VAR anuló el gol de Simons.

Live Blog Post 64' Otra vez falló Griezmann Kanté habilitó a Giezmann en el área de Países Bajos y el delantero del Atlético de Madrid volvió a fallar de forma insólita.

Live Blog Post 60' El partido está trabado en el medio En el segundo tiempo, Francia y Países Bajos no logran profundizar el juego. La lucha del partido está en el medio campo, donde ninguno de los dos logra sacar ventajas. Dembélé se muestra más participativo y es el único jugador que logra llegar al fondo y tirar un centro al área rival.

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo Sin cambios, Francia y Países Bajos juegan el segundo tiempo. image.png

Live Blog Post Final del primer tiempo

Live Blog Post 45' Las libertades ya no son tantas Rabiot, Dembelé, Kanté y Griezmann ya no se asocian con facilidad. Thuram queda muy solo arriba peleando con la defensa holandesa. La defensa francesa, con Upamecano a la cabeza, despejó cualquier situación de peligro cerca de su arco. Países Bajos fue paciente durante todo el primer tiempo y buscó elaborar juego, pero no logró lastimar en profundidad. En los primeros 20 minutos, la velocidad de Frimpong por la derecha parecía que iba a ser un problema, pero con el correr de los minutos dejó de encontrar espacios para correr. Depay, Gakpo y Simons no pesaron en ataque. Los laterales Aké y Dumfries no tuvieron oportunidades de pasar al ataque. image.png

Live Blog Post 40' Bajó el ritmo del partido Ambos equipos bajaron la intensidad del partido. Países Bajos cada vez que se acercó al área de Francia terminó mal la jugada, con pases errados y disparos débiles.

Live Blog Post 27' Francia desperdició otra chance clara Koundé habilitó a Thuram de gran forma y lo dejó solo frente a Verbruggen, pero el delantero del Inter remató por encima del travesaño.

Live Blog Post 25' Ninguno de los dos consigue dominar En un partido parejo, Francia y Países Bajos intercambian ataques. Por ahora, el equipo francés no extraña a Kylian Mbappé. Los holandeses tiene más la pelota y cuando tienen espacios salen en velocidad hacia el arco de Maignan, pero no están finos en el último pase.

Live Blog Post 13' Francia desperdicio una chance inmejorable Rabiot recibió la pelota en tres cuartos de cancha y buscó a Thuram, quien de espalda se la devolvió a Rabiot de taco. El mediocampista quedó en una posición inmejorable para marcar, pero en vez de patear quiso habilitar a Griezmann. El pase no fue bueno y la situación de peligro se diluyó.

Live Blog Post 12' Entretenido comienzo de partido En un comienzo parejo, Francia y Países Bajos buscan marcar el primer gol del partido. Los franceses buscan atacar por el sector izquierdo, de Hernández y Rabiot.

Live Blog Post 3' Francia respondió Los franceses anotaron su primera llegada con un disparon desde afuera del área.

Live Blog Post 1' Países Bajos sorprendió de arranque En el primer minuto del partido, Frimpong metió una gran corrida y definió cruzado. Maignan la mandó al córner.

Live Blog Post Comenzó el partido Francia y Países Bajos ya juegan por la Eurocopa 2024.

Live Blog Post Todo listo para el partido Las selecciones realizan los últimos movimientos precompetitivos. image.png

Live Blog Post Los 11 de Países Bajos image.png

Live Blog Post Los 11 de Francia Confirmado, Kylian Mbappé irá al banco de suplentes. image.png

Live Blog Post Los Holandeses llegan al Estadio La hinchada holandesa se encuentra reunida en la ciudad de Leipzig y se dirige rumbo al estadio Red Bull Arena para apoyar a su selección.

Live Blog Post ¿Juega Kylian Mbappé? image.png En el partido de Francia le ganó a Austria, Mbappé sufrió la fractura de su tabique nasal. El delantero del Real Madrid no fue operado y usará una máscara de protección. Los medios franceses anunciaron este viernes que Mbappé no sería titular e iría al banco de los suplentes. Su lugar en el equipo sería ocupado por Aurélién Tchouaméni. De este modo, el director técnico de la Selección Francesa, Didier Deschamps, pasaría de un 4 - 3 -3 a un 4 - 4 - 2. Así, Francia jugaría con un doble 5 conformado por Tchouaméni - Kanté, Adrien Rabiot por la izquierda y Ousmane Dembélé por la derecha, y arriba estará la dupla Griezmann - Thuram. Si finalmente esto se confirma, Francia saldrá a la cancha con: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Thuram y Griezmann. image.png

Live Blog Post Los últimos 5 enfrentamientos entre Francia y Países Bajos Eliminatoria Eurocopa - 13 de octubre de 2023 Países Bajos 1 - 2 Francia Eliminatoria Eurocopa - 24 de marzo de 2023 Países Bajos 0 - 4 Francia Liga de las Naciones de la UEFA - 16 de noviembre de 2018 Países Bajos 2 - 0 Francia Liga de las Naciones de la UEFA - 9 de septiembre de 2018 Países Bajos 1 - 2 Francia Eliminatoria UEFA - 9 de septiembre de 2018 Países Bajos 4 - 0 Francia

Live Blog Post Historial entre Francia y Países Bajos image.png Ambas selecciones se enfrentaron en 28 partidos. Francia ganó 13. Países Bajos ganó 11. Empataron 4 veces.

