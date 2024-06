¿Estuvo bien Lionel Scaloni en dejar afuera a Balerdi, Barco y Correa?

No obstante; su nivel en Europa lo ha puesto en órbita de grandes clubes del Viejo Continente e, incluso, del equipo nacional, ante el flojo nivel de Pezzella en la última Copa del Mundo.

image.png Germán Pezzella, de muy bajo rendimiento con la Selección Argentina, le ganó la pulseada a Leonardo Balerdi.

En sus redes sociales, Balerdi publicó un sentido mensaje, luego de haber quedado afuera de la lista de convocados:

Agradecido por estos días. Con todo el staff y el grupo. Ahora a descansar unos días. Para empezar la próxima temporada con todo para poder volver a vestir esta camiseta. Mucha suerte a mis compañeros y a todo mi país en esta nueva Copa America Agradecido por estos días. Con todo el staff y el grupo. Ahora a descansar unos días. Para empezar la próxima temporada con todo para poder volver a vestir esta camiseta. Mucha suerte a mis compañeros y a todo mi país en esta nueva Copa America

Valentín Barco

La no citación del Colo resulta un tanto inexplicable cuando uno observa la convocatoria completa y se encuentra con el nombre de Nicolás González.

El hombre de la Fiorentina (Italia) no seduce al pueblo argentino pero sí a Lionel Scaloni. González tuvo acción el pasado domingo 9 de junio, en lo que fue victoria de la Selección local 1x0 sobre Ecuador, en un duelo amistoso.

Sobre el final del encuentro, Nicolás González malogró un mano a mano con el arquero Hernán Galíndez: el surgido en Argentinos Juniors intentó picarla ante la salida del portero pero el remate no tuvo la suficiente fuerza para llegar a llegar a gol.

La jugada motivó al fastidio de Lionel Messi, quien entraba solo por el medio para empujar el balón y aumentar la diferencia en el marcador. También se generó mucho enojo de los hinchas para con González.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1799970425805377952?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1799970425805377952%7Ctwgr%5E0090e03e76a8a129500dbc80e39fa6761d19c67d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo-24%2Fpaulo-dybala-hizo-snorkel-mientras-nico-gonzalez-se-erraba-otro-mano-mano-n578746&partner=&hide_thread=false ¡LO TUVO NICO GONZÁLEZ ANTES DEL FINAL!



El atacante de #Fiorentina se fue solo de cara al arco, pero su remate fue atajado por Galíndez. pic.twitter.com/1jsRYVHKoa — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2024

Ya sea por Valentín Barco o por Paulo Dybala, no se termina de entender qué es lo que busca Scaloni con la presencia de Nico González.

Ángel Correa

El delantero del Atlético de Madrid no jugará el certamen continental en Estados Unidos. Quien ingresó en la lista en su lugar es el juvenil Valentín Carboni, de solo 19 años nada más.

El mediocampista con llegada al arco rival que se desempeña en el Monza tuvo una muy buena performance en el último compromiso de la Selección Argentina previo a la Copa América, es decir, en la goleada 5-1 ante Guatemala.

Varios sectores del periodismo deportivo sostienen que la presencia de Carboni en la Copa ya estaba garantizada y que su rendimiento ante los centroamericanos solamente sirvió para reforzar la idea inicial de Lionel Scaloni.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuannDis/status/1801794831875715350&partner=&hide_thread=false Algunas acciones de Valentín Carboni (19) vs Guatemala.



pic.twitter.com/22Ozhot4Q3 — (@JuannDis) June 15, 2024

De todas maneras, la no convocatoria de Correa no pareciera algo para lamentarse: no por dudar de las virtudes del ex jugador de San Lorenzo, sino porque el puesto está en buenas manos con la cantidad y variedad de delanteros que hay (Di María, Messi, Carboni, Garnacho, Martínez, Álvarez), sumado al recambio y a la frescura que le puede aportar a la Selección el chico del Monza.

La lista completa de la Selección Argentina

Arqueros:

Emiliano Martínez

Franco Armani

Gerónimo Rulli

Defensores:

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Cristian Romero

Germán Pezzella

Lucas Martínez Quarta

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas:

Guido Rodríguez

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Giovani Lo Celso

Delanteros:

Ángel Di María

Lionel Messi

Valentín Carboni

Alejandro Garnacho

Nicolás González

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

image.png Lionel Sclaoni tiene a sus 26 futbolistas para la Copa América 2024.

