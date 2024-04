El temor de Thomas Tuchel en la previa del partido se cumplió: Real Madrid no necesitó de contexto para marcar

Pero Tuchel ya lo había dicho. "Todo parece bajo control, parece que el Madrid está en inferioridad numérica, entonces avanzas 5 segundos, das ´play´y avanzas otros 5 segundos y ahí lo ves de repente", manifestó en esa conferencia de prensa previa.

image.png La calma que antecede a la tormenta: segundos después de esta imagen, Kroos saca un pase fino al espacio para Vinicius, que marca el primer gol para el Real Madrid

En efecto, a los 24 minutos de ese primer tiempo, la simbiosis entre dos de los mejores futbolistas del plantel se hizo cuerpo y el espadachín dio la estocada.

El Bayern no estaba precisamente mal ubicado. En un 4-4-2 plantado en campo propio, esperaba a un Madrid más horizontal que vertical, y cuyas piezas no se repartían por el césped de manera demasiado efectiva. Por caso, los 3 volantes estaban juntos en un radio de no más de 5 metros, como se ve en la imagen de arriba: Valverde, Kroos y Tchouameni, pegados.

En lo que falló el conjunto alemán fue en darle tanto tiempo al poseedor (Kroos) para pensar en una zona en la que puede lastimar. Un lanzador como él debe estar siempre bajo la sombra de alguna marca que lo persiga. Por otro lado, la última línea del Bayern también estaba algo abierta, y eso fue una ayuda clave para que el Madrid marcara.

Todo el resto, fue "culpa" de Toni y Vini. "Toni (Kroos) siempre hace las cosas muy fáciles y me ha regalado un gol", dijo el brasileño post partido. Con eso de "hacer las cosas muy fáciles" se refiere al claro gesto que le hace el alemán para que Vinicius pique al espacio. Pero... ¿A qué espacio?

Que si vengo, que si voy: Vinicius y la trampa a su rival

Vinicius.jpg Vinicius Jr. marcó los dos goles para el Real Madrid en la igualdad frente al Bayern Munich

El pase delicado, sutil, Bochinesco o Riquelmeano en la jerga local, no hubiera llegado a buen puerto si Vinicius no hubiese hecho caer en la trampa a su marca. El zaguero del Bayern, el surcoreano Kim, fue engañado por el sudamericano, que amagó a dar unos pasos en retroceso, en dirección a Kroos... pero de un momento a otro quebró la cintura y escapó a las espaldas del defensor, que lo había seguido como si fuese su propia sombra.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VarskySports/status/1785390455665926649?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1785390455665926649%7Ctwgr%5Ebd200ca4827ae9099484744187dedf090afe907d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo-24%2Fbayern-munich-no-pudo-contra-la-delantera-del-real-madrid-y-fue-empate-2-2-n576016&partner=&hide_thread=false Como siempre, Real Madrid no usa un 9 fijo. Vinicius flota y es amenaza constante contra la última línea. Su movimiento "bajo-subo" es fenomenal. Toni Kroos, el Presidente, tenía que tocar más la pelota. Pase gol CAVIAR. 0-1 ante Bayern Múnich . pic.twitter.com/oMs89Agb27 — VarskySports (@VarskySports) April 30, 2024

"Es la calidad individual más alta emparejada con una increíble capacidad para permutar posiciones y calidad individual", enfatizó Tuchel en esa conferencia previa. La cara del alemán en su declaración era la de un hombre tranquilo. La tranquilidad no de quien es displicente, sino de quien sabe que, más allá de cualquier preparación, el Real Madrid será siempre impredecible.