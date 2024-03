El padre de Marcelo Weigandt vs Consejo de fútbol: ¿Va a Inter Miami CF?

"Todo lo malo vuelve. No entiendo cómo no dejan crecer a un jugador que en dos meses quedaría libre". Fueron algunas de las palabras que utilizó quien tiene el perfil de Instagram Ale.Weigandt.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Augustocesar22/status/1766272571824132453&partner=&hide_thread=false El padre de Marcelo Weigandt en sus redes sociales. pic.twitter.com/7g6Fr5UgSy — Augusto Cesar (@Augustocesar22) March 9, 2024

Aún hay que esperar el desenlace de esta novela, el conjunto de Gerardo Martino no se baja de la negociación mientras que Boca no quiere llegar a la instancia en la que el jugador se vaya libre y la institución no vea ni un centavo.

