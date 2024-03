El bodegón que arrasa en Buenos Aires por sus abundantes platos

image.png El Ferroviario es furor en Buenos Aires.

Un bodegón que tienta con todas sus propuestas: Platos y precios

Hay menús como por ejemplo, bondiola a la mostaza con papas españolas, bife de costilla completo con papas fritas, matambre al verdeo, pollo a la parrilla con papas y batatas, entre otros. Estos platos tienen un valor de $8.000 (al 06/03/24).

Se pueden pedir entradas como rabas a la provenzal $10.610, empanadas fritas $1.150, berenjena en escabeche $6.150, ensalada rusa $5.960, matambre casero $8.880 - media porción $4.850.

Lo que más destacan sus comensales es la calidad de la carne y la parrilla libre. Pero además de parrilla, este bodegón ofrece la increíble milanesa extra large con la que comen más de 6 personas, que va desde los $25.000 (dependiendo los gustos).

Además, cuenta con tentadores postres como flan casero con dulce de leche y crema $2.030, tiramisú$1.300, tiramisú $3.150, frutillas con crema $2.560, queso fresco y dulce $2.200 y más opciones.

Locura por la parrilla libre de El Ferroviario

El lugar es amplio y cuenta con diferentes salones, cerrados y al aire libre. Además, tiene juegos para que los más chicos se diviertan.

El menú más elegido es la parrilla librequeincluye tabla de fiambres, matambre casero, ensaladas, lengua a la vinagreta, vitel tone, berenjenas al escabeche, empanadas de carne cortada a cuchillo, achuras, todo tipo de achuras, entraña, lechón a la parrilla, cordero, asado, papas fritas, e incluye postre.

Todo por un valor de $12.000, niños entre 5 y 11 $6.000 y menores de 5 no abonan.

"El tamaño de nuestra parrilla nos permite ofrecer un corte de carne que no se encuentran en otras parrillas de la ciudad. Es un corte transversal del asado argentino que, a diferencia del asado fino, no pierde la terneza, jugosidad y sabor. El fuego se enciende 4 horas antes de la llegada de los comensales". "El tamaño de nuestra parrilla nos permite ofrecer un corte de carne que no se encuentran en otras parrillas de la ciudad. Es un corte transversal del asado argentino que, a diferencia del asado fino, no pierde la terneza, jugosidad y sabor. El fuego se enciende 4 horas antes de la llegada de los comensales".

