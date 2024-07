El desafiante posteo de la Selección Argentina contra el rapero Drake

La chicana de la Selección Argentina a Drake

El CM (Community Manager) de la Selección Argentina en Instagram (@afaseleccion) se burló del artista canadiense en las redes sociales.

El encargado de las social media posteó una foto de los futbolistas argentinos abrazados junto a un texto que reza: "Un equipo que te rompe cualquier apuesta", en clara referencia a la milonaria apuesta de Drake.

El público reaccionó con comentarios tales como: "Jajajajs, ese palito a drake si se puede ver", "Entendieron perfectamente la consigna los amo", "No sé cuánto le pagan al cm pero es poco"

Quién es Drake, el rapero que apostó en contra de la Selección Argentina

Drake es un rapero, cantante, compositor y actor canadiense. Nació el 24 de octubre de 1986 en Toronto, Canadá, y su nombre real es Aubrey Drake Graham.

Es conocido por sus letras emotivas y su habilidad para mezclar diferentes géneros musicales, como el rap, R&B y el pop. Drake saltó a la fama en la década de 2000 y desde entonces ha lanzado varios álbumes exitosos como "Thank Me Later", "Take Care", "Nothing Was the Same" y "Views". Ha ganado múltiples premios Grammy y es considerado uno de los artistas más influyentes en la música contemporánea.

