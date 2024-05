Crisis de SAD: Ronaldo Nazario vendió, Ganchev regaló y Everton en crisis

En 2021, Ronaldo adquirió en US$ 70 millones una participación mayoritaria en el Cruzeiro, con sede en Belo Horizonte. Ahora está vendiendo el club por casi US$ 117 millones pero en un escenario de duras críticas de los simpatizantes porque lo acusan de falta de inversión en el club. Esto quiere decir que no ha comprado la transferencia de jugadores famosos.