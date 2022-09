Vikrant o el demorado deseo de India de llegar a la Liga Top

Ubicado en el puerto de la ciudad de Cochín, en el estado de Kerala, fue incorporado en 1972 como empresa estatal y sus instalaciones entraron en funcionamiento en 1982.

En agosto de 2012, el gobierno anunció planes de desinversión para obtener capital de 1.500 millones de rupias para una mayor expansión a través de una oferta pública inicial hacia el final del año fiscal.

El lema del buque, "Jayema Sa Yudhi Sprdha", significa "Yo derroto a los que luchan contra mí".

El portaaviones fue equipado con 26 aviones de combate MiG-29K, 4 helicópteros Kamov Ka-31, 2 helicópteros utilitarios HAL Dhruv NUH y 4 helicópteros polivalentes MH -60R.

Con 262 metros de eslora, una velocidad máxima de 28 nudos y una autonomía de 7.500 millas náuticas (13.800 Km.), el buque es tripulado por 1.700 marineros y una población total de 2.300 personas, 2 cabinas de vuelo del tamaño de un campo de fútbol, 8 kilómetros de pasillos y 8 generadores capaces de iluminar una ciudad de 2 millones de habitantes.

INS VIKRANT: India’s First Home-Built Aircraft Carrier Comes Into Action