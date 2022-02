Sorprende el ombliguismo cultural: De Malvinas a Ucrania

Guerra en cuentagotas. De lo contrario no podría explicarse que no han ocurrido bombardeos aéreos rusos sobre Ucrania. Ninguna ciudad fue castigada desde el aire. Es obvio que Vladímir Putin apuesta por el menor deterioro posible y un acuerdo... porque rusos y ucranianos son hermanos. O lo fueron, inclusive antes de soportar juntos al nefasto Iosif Stalin u otros de su calaña. Ambos están unidos por la Iglesia Ortodoxa y nacieron de la Rus de Kiev, casi una teocracia. USA desata sus bombas de marketing y catapultas periodísticas porque cree encontrar la oportunidad para barrer, sin costos, a un enemigo político al que, además, culpa por terrorismo cibernético desde hace tiempo. Europa intenta encontrar su lugar en el mundo y alguna utilidad a su menospreciada OTAN. Quizás hasta le permita popularidad a varios mandatarios, que venían en picada... siempre que el petróleo, el gas y el trigo no sigan trepando con la inflación que eso implica. En concreto: hasta ahora no fue guerra. Rusia sigue abasteciendo sus gasoductos que fluyen hacia Europa, que promete seguir pagando el fluido mientras dice que corta el sistema SWIFT de clearing. Por ahora, es más papel picado que petardos, más cotillón que torta. Ojalá no haya guerra en serio porque eso sí sería terrible para todos. En medio, la Argentina, intentando jugar en lo doméstico con las angustias externas, con una frivolidad espantosa. Al menos Ucrania tenía un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI que intenta cumplir con dificultades pero la Argentina camina al borde del default y se esfuerza por afirmar que Alberto Fernández es Putin y Mauricio Macri es Joe Biden... no es una casualidad la maldición que castiga al país de las pampas.