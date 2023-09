El accidente ocurrió a las 9:15 del domingo y Chediak viajaba en a una aeronave Beechcraft G36 Bonanza, matrícula LV-GLQ, que tenía como destino el Aeropuerto Internacional de San Fernando, en la Provincia de Buenos Aires.

Según el itinerario de vuelo el avión había decolado en el aeropuerto de San Fernando el viernes 15/09 a las 7:35, sobrevoló la localidad de Laboulaye (Córdoba) y aterrizó en el Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda, de la ciudad de San Luis a las 18:35 de ese día.

El sábado 16/09 a las 11:17 volvió a despegar rumbo al aeropuerto de Villa Reynolds, en Villa Mercedes, a donde arribó a las 11:43. El Beechcraft G36 Bonanza volvió a viajar hacia la la ciudad de San Luis ese mismo día, al mediodía, aterrizando a las 12:58.

Se dijo que el empresario estaba siguiendo las alternativas de la competencia automovilística TC en el Autódromo Provincial Rosendo Hernández, pero el objetivo del viaje fue laboral.

Chediak S.A. tenía negocios en en San Luis desde 1948.

"Club de la obra pública"

Chediack era el titular de la sociedad que llevaba su apellido y era expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Su nombre cobró amplia notoriedad pública cuando se convirtió en unos de los empresarios arrepentidos en la denominada ‘causa Cuadernos’ en el marco de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del detenido ex secretario de Obras Públicas José López.

En 2018, Chediack SA fue una de las empresas que el empresario Carlos Wagner -en su declaración como arrepentido- nombró como parte del "club de la obra pública". Ante esto, el constructor se presentó en la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli y dio detalles de su relación personal con funcionarios del kirchnerismo y las coimas.

image.png Los bomberos trabajando en el lugar del accidente de la avioneta donde viajaba el empresario Chediack, arrepentido en la causa Cuadernos.

En 2016, cuando era presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediak, reveló que la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario José López, estaban al tanto de las maniobras de corrupción en la obra pública.

El constructor contó que la asociación empresaria les transmitió a las autoridades del gobierno kirchnerista la preocupación del sector, por la situación de que la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, "no hacía las obras y cobraba por adelantado". "Cristina, De Vido y José Lopez sabían perfectamente que había empresas que cobraban antes que otras", señaló Chediak sobre el sistema de privilegios que había en torno a la obra pública, área que alcanzó los últimos escándalos ligados a la corrupción K. "Nosotros siempre dijimos que es bueno que se investigue, porque es bueno para el país. Que no se confunda a quien pudo tener connivencia con José López con el resto de los socios de la Cámara Argentina de la Construcción. Nosotros dormimos muy tranquilos".

Cambio de versión

Después de su primera declaración pública, el empresario se arrepintió y cambió la versión que había dado inicialmente a los periodistas, pero esta vez frente a la justicia y en esa oportunidad dijo que "no" le "consta" que haya habido "retornos" en la asignación de obras públicas durante el kirchnerismo.

En 2021, Chediack no quiso declarar como testigo en el juicio en donde estaban siendo juzgados la vicepresidenta Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, por el presunto direccionamiento de la obra pública al titular de “Austral Construcciones”.

