47187.jpg Tras la división de la Unión Cívica de la Juventud, Leandro N. Alem quedó al mando de la Unión Cívica Radial (UCR), donde fue un líder admirado. Luego de ser derrotado en la Revolución del Parque y tras sufrir una grave depresión, Alem se quitó la vida en 1896, a los 54 años.

La Revolución Radical de 1893, un nuevo levantamiento armado contra el gobierno que encabezó junto a su sobrino Hipólito Yrigoyen (hijo de su hermana Marcelina) culminó con su detención. Tras su liberación, Alem se vio envuelto en una profunda crisis personal y política, mezcla de no ceder en sus convicciones y de diferencias con su sobrino.

"He terminado mi carrera, he concluido mi misión. Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir. ¡Sí, que se rompa, pero que no se doble!" "He terminado mi carrera, he concluido mi misión. Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir. ¡Sí, que se rompa, pero que no se doble!"

Así, inmerso en una profunda depresión, Leandro N. Alem se suicidó de un tiro en la cabeza el 1 de julio de 1896. Conocido como el "defensor de los desposeídos", su muerte lo convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia social y la democracia, recordado como un líder político excepcional que dedicó su vida a la lucha por los principios democráticos y la transparencia en la política.

