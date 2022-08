Issey Miyake, Steve Jobs y el cuello 'tortuga'

Fue en 2015, cuando por primera vez decidió hablar abiertamente sobre Hiroshima. Durante décadas prefirió "pensar en algo creativo, no destructivo, algo que aporte belleza y alegría". Pero, ya anciano y próximo al final, decidió que “si los que sobrevivieron a este bombardeo comienzan a hablar de ello, el mundo puede cambiar al menos un poco”.

Issey Miyake fall-winter 20-21 Paris fashion week

El viaje

A Miyake le gustaba mirar las revistas de moda de su hermana, y decidió convertirse en diseñador. Estudió diseño gráfico con especialización en diseño de moda en la Universidad de Arte Tama, en Tokio.

Después de graduarse en 1964, Miyake intentó ingresar a la escuela de moda más importante de Japón, Bunka Fashion College, pero no pudo ganar la competencia porque no sabía coser.

Tan pronto como se levantaron las restricciones de la posguerra que prohibían a los ciudadanos japoneses viajar al extranjero, se dirigió a París: 1964.

En 1965, a través del Sindicato de Alta Costura, tomó un trabajo como aprendiz en la casa de moda de Guy Laroche.

Luego fue aprendiz con el conde Hubert James Marcel Taffin de Givenchy.

Las casas de diseño de ambos fabricaban ropa costosa que se ajustaba a las normas de etiqueta predominantes. Pero Miyake percibió que había un incipiente cambio en marcha y había que adaptarse.

Él entendió el concepto prêt-à-porter presentado por Yves Saint Laurent cuando creó Saint Laurent Rive Gauche, a finales de 1966.

Miyake estuvo en París en mayo de 1968 y se sintió impulsado por el terremoto de la juventud, que no logró el poder pero marcó tendencia.

En 1970 él regresó a Tokio, donde abrió su estudio Miyake Design Studio. Y 3 años más tarde, bajo la marca Issey Miyake, presentó su 1ra. colección femenina de prêt-à-porter en la Semana de la Moda de París.

Pero antes, en 1971, él estrenó en Nueva York.

Los '70

En verdad, Miyake llegó a París después del boom 'Jungle Jap', de Kenzo, con sus colores brillantes y estampados inesperados.

Diseñadores japoneses como Rei Kawakubo -para Comme des Garçons-, Yohji Yamamoto e Issey, saltaron a la fama en los años '70 y llegaron a París. Japón estaba revolucionando la moda.

Los diseñadores japoneses invirtieron el enfoque occidental de la simetría y la pulcritud e introdujeron el uso del negro (Yamamoto) con colores como el rojo, el púrpura, la cereza, el marrón y el azul oscuro.

Miyake integró la tecnología con la tradición: la prenda sin cortes ni sastrería, y textiles de alta tecnología.

La serie BODY incluía los 'bustiers' de plástico, ratán y resina en los que el cuerpo femenino se reimaginaba como una especie de armadura.

En febrero de 1982, la revista Artforum llevó en su portada una fotografía de un 'bustier' de Miyake: la moda era arte contemporáneo.

Issey Miyake spring summer 2020 fashion show

Reiventando la indumentaria

Hay que remontarse a muchos años antes. En su juventud, Miyake fue fascinado por los trabajos

del escultor y diseñador de muebles nipón-estadounidense, Isamu Noguchi ,

, de la diseñadora francesa Madeleine Vionnet, quien a menudo cosía ropa con cortes únicos de tela.

Después de llegar a París, Miyake se entusiasmò con los escultores Constantin Brancusi y Alberto Giacometti.

En 2015, él le dijo al diario The Yomiuri Shimbun que en París 1968, él había llegado a una conclusión:

No estoy interesado en diseñar ropa para personas con dinero. Siempre quise hacer jeans y camisetas, cosas que todos tienen en su guardarropa que son fáciles de lavar y usar. No estoy interesado en diseñar ropa para personas con dinero. Siempre quise hacer jeans y camisetas, cosas que todos tienen en su guardarropa que son fáciles de lavar y usar.

Este concepto le llevó a inventar un textil que no se arrugara y fácil de fabricar.

A finales de los '80, apareció el tejido plisado, que dominó las colecciones de Miyake, quien cosía el producto, generalmente de un solo corte, y luego colocaba el resultado entre 2 hojas de papel y pasaba el 'sándwich' a través de una prensa caliente, para 'grabar' la forma.

Poliéster

La colección 'Rhythm Pleats', de 1989, se inspiró en el artista francés Henri Rousseau: Miyake tomó elementos de la paleta de colores y las extrañas conchas escultóricas que rodeaban a las mujeres en estas pinturas.

En 1993, la casa Issey Miyake lanzó una submarca, Pleats Please, dedicada a artículos plisados.

Y Homme Plissé, para el público masculino.

En lugar de modelos, exhibió bailarines -idea que se le ocurrió después de colaborar con William Forsythe para 'The Loss of Small Details' y 'Garden in Production', del Ballet de Frankfurt, en 1991, recordando el arte del origami.

Casi a la vez él se lanzó a la perfumería, con LEau dIssey, uno de los perfumes más icónicos de los '90.

Pero no dejaba de explorar textiles con Makiko Minagawa y creó sus colecciones Pleats: utilizando poliéster procesado térmicamente que no se plisa antes de coser (la práctica habitual), sino que se fabrican mucho más grandes y luego se pliegan en máquinas. Su colección Pleats Please se lanzó en 1993.

"Issey Miyake" Spring Summer 1995 Paris 5 of 7 pret a porter woman by FashionChannel

Steve Jobs

En 1981, el director ejecutivo de Sony, Akio Morita, le pidió a Miyake que diseñara un uniforme para los empleados de la empresa para su cumpleaños 35.

Él hizo chaquetas de nylon con mangas desmontables.

Steve Jobs, de Apple, visitó Sony para reunirse con Morita. Al ver a los empleados vestidos con inusuales chaquetas idénticas, le preguntó a Morita cuál era el motivo.

Morita le dijo a Jobs que después de la 2da. Guerra Mundial, muchos japoneses no tenían ropa adecuada para el trabajo, por lo que Sony les entregó indumentaria.

Años más tarde, decidieron no abandonar esta tradición, y el uniforme se convirtió en una de las formas de animar al equipo.

Jobs decidió implementar la misma regla en su empresa, contactó a Miyake y le pidió que diseñara un chaleco para los empleados de Apple. Sin embargo, a nadie del equipo de Apple le gustó esta iniciativa.

Sin embargo, Jobs no quiso renunciar a la idea, y le pidió a Miyake que le hiciera, “unos 100” cuellos de tortuga negros. Fue la indumentaria oficial de Jobs.

Why Steve Jobs Wore The Same Outfit Everyday

132 5

A mediados de los '90, Miyake diseñó el uniforme oficial del equipo de Lituania para los Juegos Olímpicos de 1992.

Luego comenzo a retirarse del día a día de su empresa, iniciando la sucesión operativa.

Pero en 2000, él descubrió cómo hacer ropa sin cortar ni coser: A Piece of Cloth ("un pedazo de tela"), o A-POC, en colaboración con Dai Fujiwara: la ropa se tejía en 3 dimensiones en un tubo continuo utilizando la tecnología de tejido computarizado, a partir de un solo hilo. La prenda venía en un cilindro y luego el usuario la cortaba; no había desperdicio.

También apareció otra marca secundaria: Bao Bao Issey Miyake, de bolsos, maletas, carteras y otros accesorios hechos de triángulos de PVC densos colores, gracias a los cuales el producto era flexible y fácilmente transformable.

Uno de los principales proyectos tardíos de Miyake Design Studio, lanzado en 2010, se llamó "132 5": una (1) pieza de tela adquiere una forma tridimensional (3) cuando se convierte en una prenda de vestir. Cuando se pliega, se vuelve bidimensional (2). El número 5 significa que cuando se usa, un objeto tridimensional se convierte en algo fuera del espacio y el tiempo.

Miyake tuvo una vida privada muy discreta. Su enfermedad de cancer no fue conocido por nadie excepto sus familiares más cercanos. Issei Miyake murió el 5 de agosto, 1 día antes del 77 aniversario del bombardeo de Hiroshima.

Issey Miyake spring summer 2022 digital show

-------------------

Más contenido en Urgente24:

Viajan a Qatar 2022 por destapar una gaseosa famosa

Nuevo golpe a Coinbase, ahora de la mano de S&P Global

3 series de Netflix para el paladar: La receta que no falla

Cumbre PRO, tras dardos de Carrió: Macri se 'hace el sota' y bromea

"Es contundente el apoyo a Massa en el FdT, aunque sea con dientes apretados"