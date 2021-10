Horacio Tettamanti, el canal Magdalena y el armador fantasma

Dato no menor: la crónica del evento la hizo la pluma de Agustín Barletti en el diario El Cronista Comercial. El tal Barletti también es el autor del libro de promoción del proyecto de Tettamenti, 'La Hora del canal Magdalena", de distribución gratuita.

canal magdalena.jpeg Horacio Tettamanti es el promotor del canal Magdalena, que mereció un texto del periodista de El Cronista Comercial, Agustín Barletti.

El fantasma

Voz autorizada en el evento de Tettamanti, Barletti explicó que la construcción se ejecutó en SPI en un plazo de 90 días, con la participación de 90 personas y más de 40 toneladas de acero procesado. El diseño fue de SPI y la firma Damen Shipyards. Y el equipo cuenta con certificación y cumple con estándares internacionales de calidad bajo la sociedad de clasificación RINA.

Ok. Ahora el gran enigma: la completa crónica del evento no menciona quién encargó la draga.

Es decir que El Cronista Comercial relata un evento del que participaron numerosas autoridades nacionales y bonaerenses, además de empresarios privados, para presentar una draga que tiene nombre pero no estuvo el armador o comprador o inversionista en la embarcación. Ni siquiera es mencionada la identidad de la empresa o del responsable. Un fantasma absoluto.

Pero quien construyó la draga promociona un libro sobre un canal específico: ¿casualidad u operación?

Hace no mucho tiempo Tettamanti explicó su proyecto:

El Canal Magdalena es una medida geopolítica, a favor de toda la Argentina. No estamos hablando de una obra puntual al servicio de un puerto, aunque es evidente que La Plata, ex Ensenada de Barragán, tal vez sea uno de los beneficiarios más privilegiados de esta medida trascendente, tal vez la más importante de los últimos 100 años. El Canal Magdalena es una medida geopolítica, a favor de toda la Argentina. No estamos hablando de una obra puntual al servicio de un puerto, aunque es evidente que La Plata, ex Ensenada de Barragán, tal vez sea uno de los beneficiarios más privilegiados de esta medida trascendente, tal vez la más importante de los últimos 100 años.

Según él, solamente hacen falta 47 millones de metros cúbicos para habilitar lo que ya es el Canal Magdalena, reconocido por la Resolución 584 con sus profundidades naturales.

Son US$ 120 millones o US$ 130 millones los que hacen falta. Mauricio Macri autorizó esa misma cifra para profundizar el Canal Martín García, por dónde le convenía a las multinacionales, para facilitar la salida de granos de Nueva Palmira. El Magdalena permitirá navegar, por ejemplo, entre La Plata y Mar del Plata. Hoy no podemos navegar libre y soberanamente entre estos puertos. Si queremos hacerlo en un buque que cale más de 15 pies, debemos navegar al norte. Ir a Montevideo y solicitar autorización a su autoridad portuaria para que nos permita embarcar los prácticos para concretar la navegación. Son US$ 120 millones o US$ 130 millones los que hacen falta. Mauricio Macri autorizó esa misma cifra para profundizar el Canal Martín García, por dónde le convenía a las multinacionales, para facilitar la salida de granos de Nueva Palmira. El Magdalena permitirá navegar, por ejemplo, entre La Plata y Mar del Plata. Hoy no podemos navegar libre y soberanamente entre estos puertos. Si queremos hacerlo en un buque que cale más de 15 pies, debemos navegar al norte. Ir a Montevideo y solicitar autorización a su autoridad portuaria para que nos permita embarcar los prácticos para concretar la navegación.

El rollo de la soberanía es muy meneado por los defensores del Gobierno que no logra estabilizar la moneda propia que es la primera soberanía indispensable. Luego invocan la soberanía para cualquier menester. Es para un debate. Pero la noticia en esta noticia es la pregunta: ¿Tettamanti se hizo la draga porque ya tiene el contrato del canal Magdalena? Sería bueno saberlo.