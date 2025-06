Fue la diosa de 'La Dolce Vita', se hartó de los paparazzi y los sacó a flechazos

La sueca que acaparó Hollywood, Roma y todos los flashes

Anita nació en Malmö, Suecia, en 1931. Era la sexta de ocho hermanos en una familia donde se respiraba orden y disciplina: tenía un padre que era jefe de puerto y protestante de los duros. Pero a ella no le gustaba quedarse en molde. A los 20, ya era Miss Suecia, y voló a EE.UU. a probar suerte en el certamen de Miss Universo. No ganó, no hablaba casi inglés, pero eso no importó: Universal Pictures le ofreció contrato igual. Tenía algo que la cámara adoraba y Hollywood lo notó.