Día Mundial de James Bond, ¿por qué el 5 de octubre?

El interés de Fleming en redactar una novela de espionaje se remontaba a la 2da. Guerra Mundial. En Jamaica, con elementos ficticios entremezclados con sus vivencias durante el conflicto (él integró la 30 Assault Unit, tropas especialistas en inteligencia), el 17 de febrero de 1952 comenzó a escribir 'Casino Royale'.

Personaje muy interesante, difícil y a la vez un caos creativo, Fleming, tanto como quien fue su amante y su mujer -en una historia de mutuas infelidades consentidas- Ann Charteris. La pareja inspiró una obra de teatro a quien era su vecino en Jamaica, Noël Coward: 'Volcano'. Entre otros logros de Fleming está la creación de los personajes 'Napoleón Solo' y 'April Dancer' para la serie 'La chica de CIPOL'.

En tanto, Fleming iba suicidándose lentamente. Con 38 años, fumaba hasta 70 cigarrillos al día, por lo que padeció de problemas cardíacos. Su primer infarto fue a los 53 años y no le concedió importancia. El siguiente fue a los 56, y falleció en la madrugada del 12/08/1964, el día que su hijo Caspar cumplía 12 años. Sus últimas palabras fueron para disculparse con los conductores de la ambulancia: "Siento molestarles, muchachos. No sé cómo conducen tan rápido con todo el tráfico que hay hoy en día".

James Bond

Fleming señaló:

Puede que los thrillers no sean literatura con mayúscula, pero es posible escribir lo que puedo describir como 'thrillers diseñados para ser leídos como literatura'. Puede que los thrillers no sean literatura con mayúscula, pero es posible escribir lo que puedo describir como 'thrillers diseñados para ser leídos como literatura'.

Sus referencias:

Raymond Chandler,

Dashiell Hammett,

Eric Ambler y

Graham Greene.

Su estilo:

Escribo durante alrededor de 3 horas por la mañana [...] y dedico otra hora más entre las 6 y las 7 de la tarde. Jamás corrijo nada y tampoco regreso a revisar lo que he escrito [...] Gracias a esta fórmula, se pueden escribir 2.000 palabras al día. Escribo durante alrededor de 3 horas por la mañana [...] y dedico otra hora más entre las 6 y las 7 de la tarde. Jamás corrijo nada y tampoco regreso a revisar lo que he escrito [...] Gracias a esta fórmula, se pueden escribir 2.000 palabras al día.

Su personaje (1):

Cuando escribí la primera [novela] en 1953, quería que Bond fuera un hombre extremadamente aburrido y poco interesante al que [en un instante] le sucedían cosas; quería que fuera un instrumento contundente [...] cuando estaba inmerso en la búsqueda de un nombre para mi protagonista, pensé 'por Dios, [James Bond] es el nombre más aburrido que he escuchado jamás'. Cuando escribí la primera [novela] en 1953, quería que Bond fuera un hombre extremadamente aburrido y poco interesante al que [en un instante] le sucedían cosas; quería que fuera un instrumento contundente [...] cuando estaba inmerso en la búsqueda de un nombre para mi protagonista, pensé 'por Dios, [James Bond] es el nombre más aburrido que he escuchado jamás'.

(El nombre era el de un ornitólogo estadounidense).

Su personaje (2): Fleming basó su creación en "agentes secretos y miembros de comando" que conoció mientras estaba en la División de Inteligencia Naval; su hermano Peter, a quien adoraba; el físico Hoagy Carmichael; Conrad O'Brien-ffrench, espía al que conoció esquiando en Kitzbühel; Patrick Dalzel-Job, integrante de su unidad de comando; y Wilfred Dunderdale, jefe de la sección parisina del MI6, que vestía gemelos y trajes confeccionados a mano y tenía un Rolls-Royce con chófer.

De sí mismo, Bond su interés por los huevos revueltos, su afición por los juegos de azar, su hándicap en golf y el uso de la misma marca de artículos de tocador.

El éxito

Su exnovia Clare Blanchard le recomendó que no publicara el libro o que lo hiciera bajo un seudónimo. Fleming continuó con sus intenciones y le pidió a Joan Howe, madre del escritor de viajes Rory Maclean y secretaria de Fleming en The Times —su inspiración para el personaje de Miss Moneypenny—, que mecanografiara el manuscrito en Londres: 'Casino Royale'.

Fleming sentía que "el elemento de suspenso [en la trama] está completamente ausente" pero su amigo William Plomer consideró que el libro era prometedor y envió una copia a la editorial Jonathan Cape. El hermano de Ian, Peter —escritor de viajes cuyos libros eran editados por Cape— los convenció para que publicaran el de Ian.

'Casino Royale' se publicó el 13 de abril de 1953, y el éxito fue tal que se necesitaron 3 tiradas para satisfacer la demanda.

Ian Fleming, el creador de James Bond

Hollywood

En 1961, los productores Albert R. Broccoli y Harry Saltzman compraron los derechos de filmación de las novelas de Fleming.

Fundaron Eon Productions y, con el respaldo financiero de United Artists, produjeron 'Dr. No', dirigida por Terence Young y con Sean Connery como Bond, y Úrsula Andrews en el papel de 'Chica Bond': el agente 007 va a Jamaica a investigar la muerte de un jefe de inteligencia británico a manos de la Organización Spectre (acrónimo en inglés de Ejecutivo Especial para Contrainteligencia, Terrorismo, Venganza y Extorsión).

Broccoli y Saltzman crearon el holding Danjaq para garantizar futuras producciones en la serie de películas de James Bond, que ya son 25, la más reciente 'No Time to Die' (Sin Tiempo para Morir), estrenada en septiembre de 2021.

Teniendo en cuenta la inflación, la saga ha superado ya los US$ 14.000 millones en recaudación.

Cuando Broccoli y Saltzman compraron los derechos de los títulos de Fleming existentes y futuros, el trato no incluyó 'Casino Royale', vendido al productor Gregory Ratoff para una adaptación televisiva en 1954.

Después de la muerte de Ratoff, los derechos pasaron a Charles K. Feldman, quien produjo 'Casino Royale' en 1967.

Hubo un caso legal por los derechos cinematográficos de la novela 'Thunderball', en manos de Kevin McClory -quien con Fleming y el guionista Jack Whittingham habían escrito el guión cinematográfico en el que el se basó la novela de Fleming-.

McClory adaptó 'Thunderball' en 'Never Say Never Again' (Nunca Digas Nunca Otra Vez), de 1983.

Metro-Goldwyn-Mayer Pictures tiene todos los derechos.

Ficha técnica:

Nombre: James Bond.

Alias de agente secreto: 007.

Nació el 15 de noviembre de 1920 en Wattenscheid, Alemania.

Familia: padre (Andrew Bond), madre (Monique Delacroix), hermano mayor (Henry Bond).

Educación: Colegio Eton, Inglaterra.

Estado civil: viudo (estuvo casado con Teresa Draco, asesinada el día de su boda).

Antecedente laboral: División de Inteligencia Naval durante la Segunda Guerra Mundial.

Vehículos: Aston Martin (modelos BD5, V8, DB10, V12) con accesorios incorporados de alta seguridad como: cuchillas en las llantas, escudo antibalas, sistemas para crear pantallas de humo, entre otros.

Armas: Beretta calibre 25, pistola semiautomática Walther PPK calibre 7.5, Walther P99 de 9mm Parabellum.

Conductor de coches y piloto de lanchas, aviones y helicópteros.

Experto en manejo de armas, buceo y lucha de esgrima.

Perfil: inteligente, atractivo, seductor, observador, audaz, elegante, reservado y refinado.

Preferencias culinarias: huevos revueltos, caviar Royal Beluga procedente del Mar Caspio.

Bebidas: Champagne Dom Perignon, Martini seco con vodka.

En 58 años, varios actores interpretaron a este agente: