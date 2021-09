Delcy Rodríguez, ¿Qué diría Jorge Antonio de su hija?

Un oficialista no puede andar denunciando como un opositor y, además, debe gestionar para todos. La austeridad en el uso del Estado y del dinero de los contribuyentes diferencia a los buenos gobernantes de los malos.

Muchos coinciden que al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), le fue pésimo.

Dolarización

No fue difícil para Delcy Eloína Rodríguez Gómez ascender en la estructura de Hugo Chávez Frías, quien siempre priorizó la lealtad a la eficiencia, y luego la genuflexión a la lealtad. Así le va a los bolivarianos y su incompetencia manifiesta-

Delcy llegó en 2003 a la Coordinación General de la Vicepresidencia de la República, luego a Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas, más tarde viceministra de Relaciones para Europa, ministra del Despacho de la Presidencia, y ya con Nicolás Maduro -más endeble aún que Chávez en la elección de recursos humanos eficientes- fue ministra de la Comunicación e Información, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y ahora le sumó el Ministerio de Economía y Finanzas.

El caso de Delcy demuestra la incomprensión y subestimación que Maduro de la economía. En definitiva, Delcy se ha limitado a permitir la dolarización no oficial que ya venía de arrastre en Venezuela, imitación de lo que sucedió años atrás en Cuba, y que en definitiva es una grave contradicción de los supuestos revolucionarios:

aumentan el gasto público sin preguntarse cómo y quién lo paga;

luego emiten hasta destruir la moneda nacional;

recurren al dólar estadounidense pero en silencio.

En tanto, Delcy acumuló poder y así llegaron los excesos, que en su caso tienen, dicen sus críticos, nombre y apellido: Yussef Abou Nassif, su supuesta pareja. Es muy interesante la investigación de Roberto Deniz en Armando.info acerca de la madeja de empresas del 'clan Nassif', que se aprovecha del poder de Delcy:

Yussef Abou Nassif Smaili, Omar Abou Nassif Sruji y Jamal Abou Nassif Smaili.

Gorrín

Pero hay un antecedente en la historia de Yussef: Raúl Antonio Gorrín Belisario, recontrasancionado por irregularidades diversas, no todas políticas sino muchas financieras.

Yussef trabajó en Interbursa, una casa de bolsa de Juan Domingo Cordero en sociedad con Raúl Gorrín, en los días de oro del chavismo -ingresaba mucho dinero mientras fundían Pdvsa- y así se podían armar transacciones que dejaban comisiones. Gorrín y Cordero compraron Globovisión.

En la investigación de Deniz aparece también Nabil Abou Nassif Sourougi, director de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Caracas cuando el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, era alcalde.

Jorge Rodríguez luego fue vicepresidente y hoy día preside la Asamblea Nacional, curioso enroque con su hermana Delcy.

Luego de la Alcaldía de Caracas, Nabil inició Ok Mart, cadena de bodegones -o sea tienda polirubro- surtidos con productos importados con precios dolarizados: 1 bebida gaseosa de 2 litros se vende a US$ 2 y el paquete de leche en polvo de 900 gramos, marca La Campiña, a US$ 8.

Ok Mart (“primera tienda de conveniencia en Venezuela”) tiene otro socio: Ihab Abou Letaif Abou Let, de nacionalidad colombiana y quien aparece en OK Mart Llc, registrada en el estado de Florida, Estados Unidos.

Según Armando.info/, en Caracas están constituidas Ok Mart 2, Ok Mart 3, Ok Mart 4, Ok Mart Fly y Ok Mart Los Palos Grandes.

https://twitter.com/delcyrodriguezv/status/1433494689848700928 Cada "Miércoles Productivo" es una muestra más de que sí es posible la Venezuela productiva, próspera y potencia. "Producir es vencer", consigna que nos invita a avanzar con trabajo y unión en la recuperación y crecimiento económico de la Patria. pic.twitter.com/MJIs37GPz3 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 2, 2021

Los CLAP

Los Ok Mart llevan al abastecimiento de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP.

Yussef y Omar acumulan años como proveedores de los CLAP.

Es ridículo pero no sólo en Venezuela: el Estado intentando convertirse en productor de manufacturas alimentarias o el Estado promoviendo que cooperativas se conviertan en proveedores de alimentos a escala nacional.

Es una obviedad explicar el fracaso de los CLAP, que entonces resultaron un programa de importación y distribución de alimentos y otros productos de primera necesidad en zonas populares, base electoral del chavismo.

Los CLAP obligan a imaginar el rol de Enarsa en la Argentina, la importadora de gas y petróleo, cuya estructura de costos e intermediación sería importante conocer. En el caso de los CLAP acumularon irregularidades que conducen a Alex Saab Morán, Samark López Bello y Gassan Salama Ibrahim.

Saab Morán es colombiano pero con rango diplomático venezolano, se encuentra detenido en isla Cabo Verde con un pedido de extradición de Estados Unidos.

En 2018, la periodista Elyangélica González, hoy en Univision en Miami, escribió sobre una una lista de compañías proveedoras de alimentos para los CLAP divulgada en Twittter por el exministro de Alimentación, el general Hebert García Plaza:

Delcy Rodríguez, del ostracismo con Chávez a la cima del poder con Maduro

El esquema:

Yussef representaba a Mass Joy Industries Limited,

su hermano Omar, a Million Rise Industries Limited,

ambas registradas en Hong Kong y proveedoras de los CLAP.

También Luck Fortune Trading Limited y

Shinning Capital International Limited.

Los negocios al amparo de la política incluyen a México, aparentemente.

Y los Abou Nassif inclusive 'limaron' parte del mercado de Alex Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas, como contratistas de los CLAP.

Podría continuarse con los negocios millonarios al amparo del Estado pero el tema es Delcy, porque la revolucionaria terminó en aquella que, de dirigente estudiantil, le criticaba a los gobirnos tanto de Marcos Evangelista Pérez Jiménez como de Carlos Andrés Pérez.

He aquí la gran pregunta: ¿qué diría Jorge Antonio Rodríguez de su hija Delcy?